El éxito que ha tenido el Grupo Firme en los últimos años es muy evidente debido a que sus canciones se han convertido en las favoritas del regional mexicano y sus presentaciones se hacen con un lleno total, permitiendo que todos sus integrantes, principalmente Eduin Caz, ganen mucho dinero y así cambiar sus vidas a base de su trabajo.

MÁS INFORMACIÓN: Las razones por las que los integrantes del Grupo Firme van a terapia

El vocalista de la agrupación en varias oportunidades ha revelado que ha salido desde lo más bajo, realizando todo tipo de trabajo hasta que consiguió la oportunidad que tanto deseaba en la música, la cual supo aprovechar junto a sus demás compañeros. Ahora, su banda es de las más queridas y él tiene una vida acomodada que la disfruta junto a su familia.

Como parte de su crecimiento profesional y económico, Eduin Caz ha adquirido una serie de propiedades y vehículos que valora muchísimo, pues es consciente de que todo eso es gracias al sudor de su frente, así que no puede permitir que cualquier persona haga algo por maltratar o desmerecer todo.

Es por ello que, a través de sus redes sociales, explicó una situación que ha asombrado a sus seguidores, ya que ha criticado a sus amigos y familiares por un abuso de confianza que han tenido en su contra.

El intérprete enfatizó en que es cuidadoso con sus cosas pues le ha costado harto trabajo obtener lo que ahora tiene (Foto: Eduin Caz / Instagram)

EDUIN CAZ DENUNCIA ABUSO DE CONFIANZA POR PARTE DE SUS FAMILIARES Y AMIGOS

El artista subió unas historias en su cuenta de Instagram desde su casa de Mazatlán, en las que él asegura que tiene un mensaje de él y su esposa, que estaba dedicado a unos amigos y familiares a los que le había prestado tal propiedad por unos días cuando viajaron a dicha localidad.

Gracias a sus imágenes vemos que una de las persianas de la casa está rota y con sus palabras asegura que encontró la casa totalmente desordenada, incomodándolo muchísimo.

“Todos los familiares y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán en Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero esto ya está roto, me dejan todo desordenado”, menciona el cantante del Grupo Firme.

LA DECISIÓN DE EDUIN CAZ

Por si ello fuera poco, Caz indica que ya no volverá prestar la propiedad a dichas personas y que prefiere hacerlo de forma pública en sus historias, ya que ellos verán las historias de su red social.

“Lamentablemente, yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada, yo cuido mucho mis cosas. Entonces, evítenme la pena de que les diga que no cuando me pidan el departamento, porque ya no se los voy a prestar”, añadió.