El “Grupo Firme”, que duda cabe, es la agrupación del momento en México. Sus tres primeros apoteósicos conciertos en el Foro Sol de Ciudad de México así lo confirman -restan dos más que se realizarán en mayo próximo- y su vocalista, Eduin Caz, cada día sigue aumentando su estatus de celebridad. En Instagram ya superó la barrera de los 6 millones de seguidores y sus fanáticas andan pendientes de su día a día.

Luego de las tres presentaciones en el Foro Sol, Eduin Caz y su esposa, Daisy Anahy, se tomaron unas breves vacaciones en Hawái en compañía de otros amigos con sus parejas. La idea era divertirse esta vez sin los hijos y así lo hicieron a juzgar por las publicaciones que postearon en sus redes sociales. No obstante, el trabajo debía continuar y Caz retornó a México para seguir sus conciertos con el “Grupo Firme”.

El último fin de semana la banda oriunda de Tijuana ofreció un concierto en Ciudad de México y Eduin Caz decidió ofrecerle un espectáculo adicional a sus seguidores, en especial al público al femenino, que terminó contento con la performance del intérprete nacido en Culiacán.

El intérprete de "Ya supérame" volvió a hacer de las suyas en pleno concierto (Foto: Eduin Caz / Instagram)

EDUIN CAZ SE QUITÓ LA CAMISA EN PLENO CONCIERTO

Eduin Caz había prometido a sus fans que en la primera presentación en el famoso festival musical “Coachella”, el viernes 15 de abril, iba a quitarse la playera para mostrar su anatomía trabajada, pero al parecer no aguantó las ganas de exhibirla y el pasado fin de semana lo hizo.

En pleno concierto se quitó la camisa para deleites de sus fanáticos, que se vieron contentas con la performance del artista, que ha decidido mejor su estilo de vida a causa de un problema de salud que tuvo a finales del 2021. Para conocer qué le ocurrió INGRESA AQUÍ.

Después de ello empezó a realizar una dieta con mejor alimentación y a hacer deporte. Incluso, en marzo pasado tuvo la oportunidad de asistir al gimnasio con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y compartir el cuadrilátero y alguno que otro truco sobre el boxeo. “Un gusto y honor poder entrenar con el campeón mundial”, escribió el cantante junto a la foto del recuerdo.

EDUIN CAZ: REDES SOCIALES ENLOQUECIERON POR VERLO SIN CAMISA

Tras su presentación, Eduin Caz subió fotos del concierto a su Instagram e inmediatamente la lluvia de likes y comentarios empezaron a aparecer. Hasta el momento cuenta con más de 6 mil me gusta y cientos de comentarios, sobre todo de sus fanáticas.

“El día de ayer fue el primer día que me animé a cantar sin playera. Me siento contento con el cambio de mi vida. No es nada fácil pero voy en proceso firme”, escribió junto a las fotos con el torso desnudo.