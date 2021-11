El Grupo Firme es una de las agrupaciones mexicanas más importantes del país, desde su fundación en 2014, por Eduin Caz y Joaquín Ruiz. La banda ranchera se ha hecho de un nombre gracias a su incansable trabajo y entrega hacia el público, por lo que han sido reconocidos con diversos premios.

Producto de sus largas jornadas de trabajo, el Grupo Firme ha generado ingresos millonarios que se ve reflejado en el estilo de vida de sus talentosos músicos. La banda está conformada por Eduin Cazares (Voz), Christian Téllez (Bajo eléctrico), Joaquín Ruiz (Bajo eléctrico), Dylan Camacho (Acordeón), Fito Rubio (Tambor) y Oscar Limón (maracas).

A pesar de contar con una gran fortuna, uno de los integrantes de la agrupación no pudo evitar pasar un mal momento que solo pudo solucionar gastando una fuerte suma de dinero.

Grupo Firme es una agrupación de música regional mexicana (Foto: Grupo Firme / Instagram)

LA VEZ QUE EDUIN CAZ GASTÓ MÁS DE 50 MIL DÓLARES EN UN VIAJE

El vocalista del Grupo Firme, Eduin Caz, vivió un bochornoso momento cuando planeaba viajar con su familia a Estados Unidos en una aerolínea comercial. Debido a que el oriundo de Culiacán no escatima en gastos cuando se trata de los suyos, decidió pagar 57 mil dólares para así concretar el viaje en un avión privado.

¿POR QUÉ NO PUDO VIAJAR A ESTADOS UNIDOS?

En una entrevista con Ernesto Barajas, Eduin reveló que a pesar de contar con la documentación de su hija Geraldine para cruzar la frontera legalmente, la aerolínea le negó el ingreso:

“No me dejaron cruzar a mi hija a Estados Unidos volando, no sé por qué, mi niña trae su acta americana, su pasaporte mexicano, no la dejaron subir, entonces les dije a la familia, ‘regrésense’, porque a los muchachos del grupo no los quiero bajar del avión”.

Con el fin de no incomodar a sus compañeros, quienes debían llegar a un compromiso en Estados Unidos, Caz decidió viajar por separado con sus seres queridos.

“Mi familia comprende ese rollo, se regresaron a Tijuana y de Tijuana cruce yo con la niña, el avión mío lo tuve que mandar directamente a Guadalajara para que los trajera porque no había vuelos, en esa vueltecita me gasté 57 mil dólares, no más por el chistecito de Volaris”, sentenció.