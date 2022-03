Una de las bandas más populares de México tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos es Grupo Firme, liderado por su vocalista, Eduin Caz. Desde su fundación en 2014, los músicos solo conocen el sabor del éxito, esto como producto de la dedicación que han puesto a cada uno de sus proyectos.

La fama que tiene la agrupación también ha impactado a sus integrantes como Eduin Caz, quien tiene más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es solicitado en diversos programas que buscan estar al día de su vida.

El intérprete de “El tóxico” se ha caracterizado por estar rodeado de polémicas, siendo una de las últimas la infidelidad a su esposa, Daisy Anahy.

MÁS INFORMACIÓN: Eduin Caz revela método oculto para curar la cruda

Eduin Oswaldo Parra Cázares, o mejor conocido como Eduin Caz es el líder y vocalista de la banda Grupo Firme (Foto: Eduin Caz / Instagram)

EL TEMA QUE TIENE HARTO A EDUIN CAZ

Recientemente, Grupo Firme dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México donde hablaron sobre las presentaciones que tienen por delante. En esa línea, los medios de comunicación aprovecharon para hacerle preguntas específicas sobre su vida privada al vocalista. Es así como un reportero insistió y le preguntó sobre la infidelidad a su esposa, a lo que respondió fuerte y claro.

La respuesta de Eduin Caz

Cansado de la intromisión en la relación con su esposa, Eduin decidió acabar con los dimes y diretes y dedicó unas duras palabras a todos sus detractores:

“El pasado ya está pasado, está pisado, todo el mundo somos humanos y eso es claro, no se la peguen de santos porque no son santos, todo el mundo la regamos, eso es ‘neta’. Ninguno de la bola de cab… que critican lo son, tanto que tiene que hacer cuentas falsas para poder estar ahí”.

El vocalista de Grupo Firme estalló frente a la prensa, expresando que no puede cambiar el pasado y que los comentarios sobre ese bochornoso episodio lo tienen exhausto.

“Obviamente me canso, obviamente me enojo […] Lo que ya pasó ya lo hice, ya vale madre […] Este tema me tiene hasta aquí (señala la frente), agobiado, me tiene hasta la madre, lo que yo hice en el pasado ya lo hice, ya lo viví, ya lo enterré, ya lo platiqué. Si salen cosas del pasado ¿y? ahí están”, finalizó.