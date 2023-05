Al parecer, al mexicano Eduin Caz le gusta vivir entre el escándalo y los rumores en las redes sociales. Resulta que el vocalista de Grupo Firme fue tendencia en el internet debido al trato desigual que tiene entre sus seguidores de Estados Unidos y los de México. ¿Será que existe cierta diferencia en el trato por parte del joven originario de Culiacán?

Si antes eran los rumores de infidelidad contra su esposa Daysi Anahy, hoy parece ser el favoritismo hacia el público estadounidense por sobre el mexicano el nuevo escándalo del líder del Grupo Firme. Y es que Eduin Caz no deja de ser noticia en toda el habla hispana, pero no precisamente por un nuevo disco o el lanzamiento de otro tema del género regional.

Resulta que el intérprete de “Ya supérame” fue señalado por tener tratos desiguales hacia sus fanáticos mexicanos y estadounidenses. Tal hecho fue replicado en redes sociales y no tardó mucho en hacerse viral dentro del internet.

EDUIN CAZ, ¿POR QUÉ FUE ACUSADO DE DISCRIMINAR A SUS FANÁTICOS EN MÉXICO?

Durante su reciente visita a Ciudad de México, el músico de 28 años tuvo un acalorado recibimiento en las afueras de la cadena Televisa. Decenas de fanáticos y seguidores lo esperaban con pancartas y coreando su voz entre la multitud.

Sin embargo, el nacido en Culiacán ni se inmutó y optó por pasarse de largo, dejando plantado a sus fanáticos y oyentes en suelo azteca. Tal hecho no pasó desapercibido para muchos, quienes no dudaron en grabar el momento y subirlo a las redes sociales.

Eduin Caz no atendió a sus fanáticos en CDMX

📹 Nelssie Carrillo pic.twitter.com/It3AjUgZAW — Lo + viral (@VideosVirales69) May 19, 2023

No obstante, el cantante del Grupo Firme tuvo una actitud totalmente diferente en Los Ángeles, ciudad en donde ofrecerá un show este próximo fin de semana junto a su orquesta del género regional.

Resulta que ahí, Eduin y compañía sí se dieron unos minutos para atender a sus fanáticos en el aeropuerto, luego, acudieron al Sofi Stadium y comenzaron a interactuar con todos los presentes de manera amena y calmada.

Eduin Caz saludando a un fanático en el Sofi Stadium (Foto: Grupo Firme / Instagram)

De hecho, se pudo ver que Eduin Caz brincó la valla de seguridad para saludar a uno de sus oyentes que lo esperaba y se encontraba en silla de ruedas.

Tales hechos dividieron las redes sociales, pues hubo quienes aplaudieron el gesto del mexicano con sus fanáticos en tierras norteamericanas, mientras hubo otros que comenzaron a señalarlo como discriminador de sus compatriotas.

El líder del Grupo Firme publicó en sus historias de Instagram su llegada a Estados Unidos (Foto: Grupo Firme / Instagram)

Eso sí, fueron las críticas lo que terminó por rodear el nombre del intérprete mexicano, en especial, luego de que su terna de seguridad golpeara hace unos días a los fanáticos que querían una fotografía junto al líder del grupo Firme.

De esta manera, y con las redes sociales en su contra, Eduin Caz parece haber sumado otro escándalo a su larga lista de apariciones mediáticas. ¿Dará una respuesta hacia sus fanáticos de Ciudad de México?

¿POR QUÉ SE SEPARARON EDUIN CAZ Y SU ESPOSA DAISY ANAHY?

Tras confirmarse la separación entre Caz y Daysi Anahy, los rumores de una infidelidad por parte del vocalista de Culiacán no dejaron de aparecer en todos los portales y telediarios en México. No obstante, la noticia no fue confirmada ni desmentida por ninguno de los involucrados.

Eduin Caz y Daisy Anahy han estado por 13 años (Foto: Eduin Caz / Instagram)

Frente a estos rumores, Caz salió a declarar que “lo dejaron”, aunque precisó que siempre iba a querer a la madre de sus hijos. “Si yo dediqué esos premios es porque ando haciendo mi luchita, son un logro especial para mí, ah yo se lo dediqué. Yo le dije “siempre te voy a amar chiquita”, pues sí, qué te puedo decir, me dejaron”.