El cantante y compositor Edwin Luna es reconocido en el género regional mexicano gracias al éxito de sus canciones “Pa’ que me quite las ganas”, “Pregúntale”, “A mí también me dijo” y “En toda la chapa”. Desde el 2019, el regiomontano está casado con Kimberly Flores, una modelo y participante de “La casa de los famosos” nacida en Guatemala.

El amor que siente Luna por su pareja es tan grande que incluso separados la ve por todas partes. Es así como a través de su cuenta de Instagram, el intérprete afirmó que existe el multiverso de Kimberly Flores, tras haber encontrado una mujer idéntica a su amada.

Kimberly Flores y Edwin Luna, una de las parejas más polémicas de México (Foto: Edwin Luna / Instagram)

LA DOBLE DE KIMBERLY FLORES

Mientras esperaba un vuelo con destino a Monterrey, una mujer llamó la atención de Edwin Luna, logrando que este la fotografiara y comparta la imagen en sus redes sociales. La razón detrás de la curiosidad del artista fue el parecido que tendría con su esposa, Kimberly Flores.

Con un tono pícaro, el cantante señaló que la modelo viajó desde otro universo para castigarlo por haberse emborrachado después de una presentación:

“OMG el multiverso de Kimberly Flores vino a buscarme solo porque ayer agarré el pedo bien macizo”.

La imagen subida a las 'stories' del cantante (Foto: Edwin Luna / Instagram)

LA COMPARACIÓN NO LE GUSTÓ A SU ESPOSA

Pese a que no se ve el rostro de la fémina que se parecería a Flores, se puede observar que ambas tienen un corte de cabello similar, al igual que la forma del cuerpo. Esta broma no habría sido del agrado de la modelo, quien anteriormente fue comparada con estrellas como Kim Kardashian o Bárbara de Regil.

EDWIN LUNA Y KIMBERLY FLORES

Después de haberse conocido la separación de Alma Cero y Luna, el cantante oficializó que mantenía una relación con Kimberly Flores, avivando los rumores de la supuesta infidelidad, los cuales fueron negados por él mismo.

Tras la llegada de su primera hija, la nueva pareja se casó en julio de 2019 y hasta el momento permanecen juntos, aunque un tiempo se habló de una presunta infidelidad de parte de ella con el actor Roberto Romano.