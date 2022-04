Edwin Luna y La Trakalosa de Monterey es una de las principales agrupaciones norteñas que hay en México, así que es natural que tenga muchos fanáticos y se encuentre en boca de todos cuando hacen noticia. Es por ello que, para evitar ser criticados y causar mucha polémica, tomaron una decisión un poco extraña y que no fue entendida en un principio.

Además de tener temas propios y muy reconocidos como “Borracho de amor” y “San lunes”, la banda también se dedica a realizar algunos covers como el que se hizo con la canción “Concha del alma”, que podría considerarse como una canción muy típica de este género musical desde hace varios años.

Precisamente, los integrantes del grupo musical tomaron la decisión de modificar un poco la letra de la canción para evitar que lleguen comentarios negativos en su contra y ahora te contaremos el porqué, contando por el propio Edwin Luna.

Edwin Luna es una de las estrellas de la música regional de México. (Foto: Edwin Luna / Instagram)

¿POR QUÉ EDWIN LUNA CAMBIÓ LA LETRA DE “CONCHA DEL ALMA”?

En una conversación con Franco Escamilla y otros artistas musicales, Edwin Luna reveló que tuvo que cambiar un poco la letra de “Concha del alma” y así evitar que se le acuse de machista o algo similar por una parte de la canción.

En la canción original se podía escuchar la siguiente frase: “Y yo te digo ‘levántate, Concepción, a echarme unas gordas, que es tu obligación’”, lo cual podría tomarse como ofensivo en estas épocas.

Para ser interpretado con normalidad, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey la escribieron de la siguiente manera: “Y yo te digo: ‘levántate, Concepción, a echarme unas gordas que me voy pa’ la labor’”.

LA EXPLICACIÓN DE EDWIN LUNA

En la conversación por redes sociales, Edwin Luna comentó que, en un principio, muchos colegas suyos lo cuestionaron por haberle cambiado una parte de la letra a una canción reconocida por muchos años y él no tuvo problema alguno en responder con la verdad.

“Después me topé a varios compañeros de la música norteña y me decían que por qué le había cambiado la letra. Las épocas van cambiando, es una canción que nosotros grabamos como cover, pero ya ese pedacito la gente no lo puede tomar muy bien”, explicó.