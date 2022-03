Edgar Smolensky Kirchner es alguien que cuenta con muchos detractores y fanáticos debido a la polémica que siempre lo ha rodeado, así que es normal que muy pocas veces cuente detalles de su vida personal hasta hace unos días, cuando sorprendió a todos al dar una noticia muy difícil de digerir a través de una entrevista que brindó a un canal de YouTube.

Frente a Adela Micha para su programa “La saga”, Edy Smol reveló que se le fue diagnosticado con cáncer de colon. Si bien antes ya había dicho que padecía de una enfermedad, ahora dio muchos detalles al respecto y también se animó a hablar sobre su estado de salud.

Lo que sí ha dejado en claro es que ha tomado la decisión de no someterse a ningún tratamiento médico como operaciones ni quimioterapias pues tiene el temor de que ello genere metástasis en su cuerpo.

¿QUÉ HACE EDY SMOL EN VEZ DE RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO?

Por más que no sea algo recomendable médicamente, el ‘Gurú de la Moda’ no está siguiendo ningún tratamiento médico por voluntad propia, así que su salud podría empeorar con el paso del tiempo. Sin embargo, él mismo ha reconocido que se ha apegado a otro tipo de forma para, supuestamente, mejorar.

Para él mismo, confiar en la herbolaria es la mejor decisión que ha podido tomar y afirma sentirse muy bien con ello, aunque el cáncer no ha desaparecido. Es más, reconoce que se encuentra dentro de su cuerpo aún.

EL ESTADO DE SALUD DE EDY SMOL

En la entrevista dada al programa ya mencionado, el polémico personaje afirmó que se encuentra muy bien, aunque eso no signifique que está fuera de peligro o que el cáncer ya haya sido vencido.

“Me vi muy desmejorado, pero hoy estoy maravillosamente bien. En las últimas semanas que platiqué con mi médico me dijo que me odió. No estoy en remisión, no estoy diciendo que se quitó, pero me siento bien”, indicó Smol.

Del mismo modo, el experto en moda habló sobre lo difícil que fue contar esta noticia abiertamente y su confianza en Dios para que todo mejor con el pasar de los días.

“Es algo que no me animaba a decirlo. Si esto le puede ayudar a alguien: me pueden ver tan lleno de vida, de amor, vivo en el ahora, estoy feliz. Creo mucho en Dios y yo decidí esto”, comentó.

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE COLON?

Según MayoClinic, esta enfermedad es un tipo de cáncer que se ubica en el colon, es decir, en la parte final del intestino y, por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos de células llamados pólipos que se forman en el interior.

Con el tiempo, esos pólipos pueden convertirse en cáncer si es que no son tratados con el debido tiempo de anticipación.