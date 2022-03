¿Qué pasó con Kerem Bürsin? Parece que el galán turco quiere dejar atrás todo sobre su reciente relación con Hande Erçel, a quien eliminó de sus redes sociales. Ahora, el protagonista de la telenovela “Love Is in the Air” tiene una historia por contar y lo hará en el cine con “Eflâtun”. Conoce aquí más de la producción cinematográfica.

El artista nacido en Estambul, en los primeros meses de 2022, ha sido el centro de rumores y comentarios por su vida sentimental con Hande.

La ruptura de las estrellas de la famosa comedia romántica fue un duro golpe para sus seguidores, quienes los veían como una de las parejas más estables y queridas del medio.

Sin embargo, la ilusión se terminó y el amor que la gente percibía se quedó en la ficción, como Serkan y Eda. Este fenómeno mediático ahora ha dado pie para que se preste atención al nuevo reto de Kerem en la actuación. Aquí te contamos todo lo que se sabe de su nueva película.

Kerem Bürsin ganó una mayor fama por su trabajo en "Love Is in the Air". (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE “EFLATUN”, EL NUEVO FILME DE KEREM BÜRSIN?

¿Cuál es el papel de Kerem Bürsin en “Eflâtun”?

Tras interpretar a Serkan de “Love Is in the Air”, el actor turco Kerem Bürsin ahora dará vida a Oflaz en la película independiente “Eflâtun”, junto a la actriz Irem Helvacioglu, de “Fugitiva”, quien da vida al personaje homónimo de la cinta.

¿De qué trata “Eflâtun”?

De acuerdo a la sinopsis, la cinta se centra la historia de Oflaz y Eflâtun, una pareja que se encontrará cuando el primero no esté satisfecho con lo que ha hecho con su vida y busque un nuevo camino. Así, conocerá a la mujer que le cambiará la vida radicalmente.

Irem Helvacioglu como Eflâtun en la película turca. (Foto: Karakus Film)

¿Cuándo se estrena la película?

El filme “Eflâtun” todavía no tiene fecha de estreno oficial, pero se espera que aparezca en la pantalla grande en 2022, probablemente en el segundos semestre.

Kerem Bürsin en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿Cuál es el tráiler de “Eflâtun”?

En el tráiler de la película se puede ver cómo Oflaz, el personaje de Kerem Bürsin, está en medio de la incertidumbre por el rumbo de su vida y cómo se topará con la misteriosa mujer llamada Eflâtun.

¿Quiénes son los actores y personajes de “Eflâtun”?