Efraín Aguilar, el reconocido productor peruano de exitosas series televisivas como “Mil oficios”, “Así es la vida” y “Al fondo hay sitio”, fue dado de alta tras luchar por cerca de diez días contra el COVID-19.

‘Betito’, como también es conocido, había sido internado en la Villa Panamericana después de haber dado positivo al test de coronavirus. A continuación, hacemos un recuento de su batalla contra el virus.

El productor recibió oxígeno por dos días. (Foto: Efraín Aguilar / Facebook)

CRONOLOGÍA DE SU LUCHA CONTRA EL COVID-19

Se descompensa

El pasado lunes 25 de enero, Efraín Aguilar sufrió una descompensación cuando ofrecía una conferencia de prensa en el teatro Canout. Debido a que se sentía débil, se ubicó en la parte trasera del escenario. Hasta ese momento, aún no sabía que estaba con COVID-19. “Tanto en mi casa como en el partido [Renovación Popular] tomaba precauciones para no contagiarme, pero este virus es inesperado, no sabes si lo tienes o no, o cuándo vas a caer”, señaló.

Viaja con su equipo de campaña

A pesar de que no se encontraba bien, Aguilar Pardavé decidió viajar con su equipo de campaña a Huancayo el jueves 28 de enero. “Apenas llegué a esa ciudad, comencé a trabajar en plena altura. Pero al día siguiente sentí que ya no podía seguir y me fui al hotel a descansar. Me metí a la cama como a las 7 de la noche y dos horas después, me dio el patatús. Se me fueron las fuerzas, no me podía levantar. Según yo, pedía ayuda, pero no me salía la voz. En ese momento temí lo peor”, contó.

Lo trasladan al hospital

Como ese mismo día, Efraín debía reunirse con integrantes de su partido y debido a que no llegaba ni contestaba las llamadas fueron a buscarlo a su habitación. “Felizmente los amigos del hotel y la gente del partido llegaron a tiempo. No sé cómo lograron evacuarme, en ese momento había perdido el conocimiento, no recuerdo lo que pasó”, manifestó.

Da positivo al test de COVID-19

Una vez en el nosocomio, al productor de TV le faltaba aire y tenía dolor en el pecho. Tras algunos exámenes, le diagnosticaron coronavirus. Los médicos que lo atendieron en Huancayo ordenaron su traslado inmediato en ambulancia a la Villa Panamericana, en Lima. “Mi hijo Conrad me acompañó en la ambulancia, estuvo siempre a mi lado”, dijo.

En la Villa Panamericana

Efraín Aguilar estuvo durante nueve días en la Villa Panamericana. Aunque requirió oxígeno nunca estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos. “Tengo que ser claro, lo mío no ha sido gravísimo, nunca me entubaron, solo recibí oxígeno durante dos días seguidos; además de medicinas, como paracetamol y otras que no recuerdo. Gracias a que recibí atención inmediata, la enfermedad solo llegó a dañar el 5% de mi pulmón izquierdo”, aseguró.

Envía mensaje alentador

Desde la Villa Panamericana, el también candidato de Renovación Popular mando un mensaje para dar a conocer su estado de salud. “Estoy bastante mejor, haciendo los ejercicios de respiración, ya salí de la crisis y agradezco a todas las personas que se han preocupado por mí, al igual que el trato que me están dando”, precisó al diario Trome.

Dado de alta

El 9 de febrero, el productor abandonó la Villa Panamericana y ahora se recupera en su domicilio. “Estoy aislado, guardando cuarentena. Sigo con medicación y terapia de respiración, pero ya volví a lo mío, trabajo desde casa, siento que he vuelto a nacer”, comentó.