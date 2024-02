Después del estreno de “Alexander: The Making of a God”, Netflix vuelve a apostar por un documental. Se trata de “Einstein y la bomba” (“Einstein and the Bomb” en su idioma original), que utiliza imágenes de archivo y las propias palabras de uno de los grandes pensadores del siglo XX para sumergirse en la mente de un genio torturado.

El docudrama histórico producido por BBC Studios cuenta con la dirección de Anthony Philipson (“All or Nothing: Tottenham Hotspur” y “Our Girl”) y con James Van Der Pool y Andrew Cohen como productores ejecutivos de la película que tiene una duración de 76 minutos.

Aidan McArdle, Andrew Havill, Leo Ashizawa, Helena Westerman, James Musgrave, Rachel Barry, Simon Haines, Simon Markey y Jay Lewis Mitchell conforman el elenco de “Einstein y la bomba”, que fusiona secuencias dramáticas con imágenes de archivo.

Aidan McArdle es el encargado de interpretar a Albert Einstein en el docudrama "Einstein y la bomba" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EINSTEIN Y LA BOMBA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Einstein y la bomba”, “es 1933 y Albert Einstein, el científico más famoso del mundo, está huyendo. Temiendo por su vida, no le queda más remedio que abandonar su patria alemana, mientras Hitler toma el poder y comienza la persecución sistemática de la población judía.

Einstein debe encontrar un lugar donde esconderse de la amenaza muy real de los asesinos nazis. Pero, ¿dónde desaparece de la vista una celebridad mundial? La respuesta conduce a una cabaña de madera en un campo en Norfolk y a la poco conocida historia del escondite inglés de Einstein. Un momento y un lugar que marcarán un punto de inflexión en su vida, entre Europa y Estados Unidos, entre el pacifismo y la agresión, y un momento que en última instancia definirá su relación con el más poderoso de todos los inventos: la bomba atómica”.

¿CÓMO VER “EINSTEIN Y LA BOMBA”?

“Einstein y la bomba” se estrenará en Netflix el lunes 19 de febrero de 2024, por lo tanto, para ver el documental solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “EINSTEIN Y LA BOMBA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EINSTEIN Y LA BOMBA”

Aidan McArdle como Albert Einstein

Andrew Havill

Leo Ashizawa

Helena Westerman

James Musgrave

Rachel Barry

Simon Haines

Simon Markey

Jay Lewis Mitchell

Andrew Havill y Aidan McArdle en una escena dramática del documental "Einstein y la bomba" (Foto: Netflix)