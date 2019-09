Eiza Gonzales aparece en evento benéfico con look que resaltó su esbelta figura

La actriz mexicana Eiza Gonzales siempre llama la atención de quien la mire, sus 'outfits' siempre son tendencias y resaltan su esbelta figura que hasta el momento nunca desentona en cuanto evento público se presente.

La recordada protagonista de "Amores Verdaderos", hizo una reciente aparición pública, esta vez conquistó Beverly Hills con un vestido azul de lunares que la hizo lucir radiante y no pasó desapercibido ante la prensa.

Eiza en esta ocasión asistió como invitada al evento “Yes We Can y This Is About Humanity” en un Hotel de la ciudad y ahí pudimos verla con este vestido con escote cuadrado que le acentuó sus trabajadas curvas.

Eiza González se une a la tendencia #polkadot y nos encanta! pic.twitter.com/hV1dhCTXRI — Mister137 (@ElMister137) September 20, 2019

A Eiza le gusta hacer labor social y cada vez que puede, lo hace. En días pasados también estuvo en Tijuana para visitar a niños en un albergue, según reporte de portales de noticias como Grupo Fórmula.

El diseño que utilizó en esta ocasión también estilizó la figura de la joven artista, utilizó unos jeans ajustados y un polo con escote que le quedó super bien; definitivamente Eiza sabe qué ponerse, con qué combinar sus 'outfit' y en que momento utilizarlo.

Eiza dejó México para irse a radicar a Los Ángeles, California, Estados Unidos, y buscar oportunidades en el cine. Las ha encontrado y ha logrado filmar varias películas, entre ellas "Bienvenidos a Marwen", "Alita" y su más reciente estreno "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", donde la podemos ver en acción.