Eiza González se ha convertido en una de las actrices mexicanas más populares de los últimos años. La interprete inició su carrera cuando a penas era una niña y se hacía un espacio en el mundo de la actuación en las telenovelas mexicanas, pero en 2013 decidió salir de su país de origen para buscar nuevas propuestas en Estados Unidos.

Desde aquel momento la hemos visto en diversas películas de Hollywood y hemos sido testigos de su gran evolución actoral. Pero también la hemos visto crecer como persona y parte de esta madurez es que la actriz mexicana a aprendido abrazar sus imperfecciones que la hacen única.

La estrella de “Godzilla vs. Kong”, ha abierto su corazón en una entrevista con la revista SHAPE y reveló cómo es que aprendió a apreciar y abrazar sus curvas, hoyuelos y celulitis que se van generando a medida que tienes más edad.

EL AMOR PROPIO DE EIZA GOZÁLEZ

Cómo es sabido por todos, Eiza González siempre ha cuidado su imagen corporal, así que ha pasado por el quirófano algunas veces para arreglar esas imperfecciones, pero ahora a sus 31 años ha aprendido a amarse tal como es.

“Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura: esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla”, le dice la actriz a SHAPE . “No quiero juzgarla. Quiero darle a mi cuerpo este mensaje consistentemente de que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable. Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho por mantennos vivos. Tenemos que estarles agradecidos “.

Natti Natasha, Yalitza Aparicio, Kate del Castillo, Eiza Gonzalez y Gina Rodríguez protagonizan la portada de la revista People. (Foto: Instagram)

Pero esta autoaceptación fue muy difícil para Eiza, ya que tuvo que pasar todo un proceso para llegar a este punto y sentirse feliz consigo misma.

“Quizás hace cuatro años, me fui de viaje con mi entonces novio y fui fotografiado por paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba muy avergonzada”, recordó la estrella.

“Ahora me siento tan sexy cuando veo mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente lo hago “, agregó. “Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada , algo que nunca hubiera sentido en mis 20”.

Para mantener su cuerpo y salud, la mexicana no duda en seguir un régimen alimenticio y una rutina de ejercicios diarios que están compuestos por Pilates, ya que es uno de sus favoritos.

Eiza González en la portada de la revista Shape (Foto: Thomas Whiteside)