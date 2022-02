Eiza González es, sin lugar a duda, una de las mexicanas con mayor proyección en Hollywood, donde en base a su esfuerzo y talento se está haciendo un nombre; y es que tras participar en películas como “Baby Driver”, “Godzilla vs. Kong” y “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”, ha sido convocada para varios nuevos proyectos.

A raíz del lugar que ocupa en el séptimo arte, la también cantante de 32 años ha llenado de orgullo no solo a sus compatriotas, sino a sus seguidores en diversas partes del mundo, que están al tanto de todo lo que ocurre con ella.

Y no es para menos pues al ser considerada toda una celebridad e ícono de la moda, muchas preguntas comienzan a surgir entre sus fanáticos. Una de las interrogantes que se hacen es saber qué lleva en el bolso que siempre carga. A continuación, te lo contamos.

Cuando la actriz mexicana Eiza González llegó a la Met Gala 2021 en el Museo Metropolitano de Arte el 13 de septiembre de 2021 en Nueva York. (Foto: Ángela Weiss / AFP)

TODO LO QUE LLEVA SIEMPRE EN SU BOLSO EIZA GONZÁLEZ

Durante una entrevista con Vogue, la actriz, quien dio vida a Fran en el thriller de comedia “Descuida, yo te cuido”, dio a conocer lo que lleva siempre en su cartera. “Es una bolsa como Mary Poppins porque puedo meter muchas cosas”, comenzó diciendo.

1. Sus libretos

Eiza González contó que carga más de un libreto en su bolso. “Una de las cosas que siempre traigo conmigo son mis libretos. Soy medio ñoña. Para mí es súper importante poder escribir en ellos cuando estoy actuando porque es algo que creativamente me permite desarrollar personajes. En el momento se me vienen muchas ideas a la cabeza, sobre todo cuando estoy ensayando antes de grabar, así que escribo muchas cosas”, señaló.

2. Libreta diaria

Ella comenta que en su trabajo es muy disciplinada, por lo que tiene una libreta de apuntes de uso diario para sus audiciones. En ella coloca varios puntos sobre sus personajes. “Hago como la historia de sus vidas, de dónde vienes y a dónde van. Lo voy a guardar el resto de mi vida. Lo he separado por audiciones, de películas, cada una con su nombre”, dijo.

3. Libros

Una de las actividades que le encanta a Eiza González es leer, por eso no pueden faltar los libros en su bolso, ya que de ellos aprende mucho y la inspiran.

Eiza González logró gran reconocimiento internacional en 2014 al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original de Network "El Rey" (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

4. Medicamentos

Debido a que la mexicana tiene problemas con las vías respiratorias, siempre debe llevar consigo varios medicamentos, entre ellos un spray de menta. “Siempre tengo medicinas para la garganta porque siempre la tengo seca”.

5. Lentes de sol

Un accesorio que no puede faltar en la cartera de la protagonista de la telenovela “Lola, érase una vez” son sus lentes de sol, pero cuando enseñó los que traía en su bolso notó que la etiqueta del precio seguía ahí, reconociendo que es desorganizada. “Pero si lo único que necesito es que me cubran los ojos del sol; entonces, no importa”, indicó.

6. Gel

Algo muy importante que para nada puede faltar en el bolso de la protagonista de “Bloodshot” es un gel desinfectante. “Ahora que vivimos en un mundo lleno de gérmenes y por la pandemia, este es esencial. Me he vuelto super loca de ponerme esto todo el día en las manos”, precisó.

Eiza González es hija de la exmodelo mexicana Glenda Reyna y de Carlos González, quien murió en un accidente vial en 2002 cuando ella tenía solo 12 años. (Foto: Valerie Macon / AFP)

7. ¿Maquillaje?

En medio de la conversación, la histrionisa reveló, para sorpresa de muchos, que no lleva consigo maquillaje porque casi siempre se le olvida. Incluso contó que en varias ocasiones llegó a poner delineador en su mano para hacerse con la uña un delineado. Pero lo que sí nunca falta es el bálsamo para los labios, que le ayudan a evitar que se resequen.

8. Un sombrero

Gonzáles reconoció que es muy friolenta y carga siempre un sombrero, pues además de proteger su cabello o peinado, la ayuda a mantenerse abrigada.

9. Tarjetas de felicitación

Eiza considera como accesorio importante las tarjetas de felicitación, las cuales entrega a alguien, no necesariamente por su cumpleaños, sino cuando la ayudan a que su día sea mejor o por agradecimiento. “Me gusta dejarles cartitas, aunque sean días esporádicos. Me encanta que la gente encuentre cartitas en su chamarra”.

Eiza González llega para la Met Gala 2018 el 7 de mayo de 2018, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. - La Gala recauda dinero para el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte (Foto: Angela Weiss / AFP)

10. Celular

Algo infaltable en cualquier bolsa de toda persona es el celular, un equipo que por obvias razones no podía faltar entre las cosas que carga la actriz. Con él lleva su ‘power bank’ o batería portable.

11. Un calcetín

Algo que ni ella misma entiende es la presencia de un calcetín negro dentro de su enorme bolso. Lo curioso es no tiene su par, pero igual lo lleva consigo.

12. ¿Un vibrador?

No, no era un vibrador sino un cepillo de dientes eléctrico de gran tamaño, que en una ocasión fue confundida como un vibrador. “Suena súper intenso. El otro día estaba en el aeropuerto y sin querer se prendió en mi bolsa cuando estaba pasando por seguridad y, entonces, sólo se oía el zumbido. Estaban muy confundidos sobre lo que había dentro y por un segundo pensaron que traía un vibrador”, contó entre risas.

Eiza González asistiendo al estreno de "Baby Driver" en el The Theatre del Ace Hotel en Los Ángeles, California, el 14 de junio de 2017 (Foto: Robyn Beck / AFP)

13. Cartera pequeña

En la cartera pequeña, la actriz mexicana lleva consigo sus documentos como pasaporte.

14. Cartera y monedero externos

Aunque no están dentro del bolso, pero sí pegados a él son una cartera y monedero externos que pueden ser quitados y vueltos a poner en su sitio.

A los 14 años, Eiza González fue aceptada en la escuela de actuación de Televisa, el Centro de Educación Artística, en Ciudad de México. (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

¿ESO ES TODO?

Todo lo que mencionó Eiza González a Vogue es lo que lleva siempre en su bolsa y debido a que carga con varias cosas asegura que sería una buena madre.

“Claramente lo que tengo en exceso son libros, tengo demasiados libros. Y luego, exceso de dolor de hombro de cargar este bolso todo el tiempo, aunque me ha salvado la vida y he viajado muchísimo con él”, manifestó.