Después del impactante e intrigante final de la segunda temporada de “El abogado del Lincoln”, los fanáticos del drama legal de Netflix que se basa en la serie de novelas de Michael Connelly esperan con ansias una tercera entrega que aborde los misterios sin resolver en la historia de Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo).

Luego del brutal ataque que sufrió, Mickey se recupera en compañía de Maggie y su hija. No obstante, no puede relajarse porque el juicio de Lisa Trammell (Lana Parrilla) se acerca y debe demostrar que su clienta no es culpable del asesinato del desarrollador local Mitchell Bondurant.

Gracias a la ayuda de Lorna, Cisco y el resto de su equipo, “El abogado de Lincoln” consigue que Alex Grant brinde su testimonio y logra que Lisa sea absuelta de todos los cargos. Sin embargo, pronto descubre que no es del todo inocente y que esconde un oscuro secreto.

Mickey demuestra que Lisa no es culpable en la segunda temporada de "El abogado del Lincoln" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN″

Aunque Netflix aún no ha confirmado una tercera entrega de la serie creada y producida por David E. Kelley, el final de la segunda entrega deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios donde Mickey Haller debe resolver un nuevo caso que implica a alguien de su pasado.

La segunda temporada del programa se confirmó solo un mes después del debut de la primera, por lo que es probable que la nueva temporada se anuncie en los primeros días de septiembre de 2023.

Por lo pronto, se espera que los nuevos capítulos se basen en el quinto libro de la popular saga de Connelly, “Los Dioses de la Culpa”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN″?

Al final de la segunda temporada de “El abogado del Lincoln”, Mickey descubre que el hombre que se presentó en su oficina como Jeff Trammel en realidad era un exempleado de Lisa. Tras confrontarla, concluye que ella mató a su esposo y enterró su cuerpo en el jardín. Lorna llama a la policía para que se encarguen del caso sin involucrar a Mickey.

Después de que casi es atropellado por un automóvil negro, Izzy le informa que debe defender a Julian Lacosse, quien es acusado de asesinar a Giselle Dallinger, que Mickey conce como Gloria Dayton, que apareció en el último episodio de la primera temporada. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Qué pasará en la tercera temporada?

Lorna y Cisco se casaron al final de la temporada 2 de "El abogado del Lincoln" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN 3″

A pesar de que Netflix todavía no lo ha anunciado, estos son los actores y personajes que podrían volver en la temporada 3:

Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller

Becki Newton como Lorna Crane

Angus Sampson como Cisco

Jazz Raycole como Izzy Letts

Krista Warner como Hayley Haller

Ntare Guma Mbaho Mwine como Raymond Griggs

Elliott Gould como David “Legal” Siegel

Yaya DaCosta como Andrea “Andy” Freeman

Matt Angel como Henry Dahl

Angélica María como Elena

David Clayton Rogers