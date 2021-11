La comedia romántica “El amor es como el chachachá” ha conquistado a los usuarios de la plataforma de Netflix. El drama creado por Yu Je-won y Shin Ha-eun, es una adaptación de la película surcoreana “Mr. Handy, Mr. Hong” del 2004.

La historia sigue a Hye-Jin (Shin Min-a), una joven dentista que se muda al pueblo costero de Gongjin tras renunciar a su trabajo en Seúl. En dicho lugar conoce a Du-sik (Kim Seon-ho), quien siempre está dispuesto a prestar sus servicios a todo aquel que lo necesite.

Durante los 16 episodios que consta la primera temporada de la serie, los jóvenes pasan por varias situaciones que ponen a prueba su amor. Al final, tras darse cuenta que quieren compartir la vida juntos, se comprometen. Entonces, ¿habrá segunda entrega? Aquí te contamos sobre el futuro de la comedia romántica.

Hye-Jin y Du-sik en la escena final de "El amor es como el chachachá" (Foto: Netflix)

“EL AMOR ES COMO EL CHACHACHÁ”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, la plataforma de streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie surcoreana, pese a la gran aceptación de los usuarios. Sin embargo, según el portal ‘What’s on Netflix’, “El amor es como el chachachá” no tendrá otra temporada.

De acuerdo con el medio en mención, los seguidores del drama asiático no verán otra entrega ya que la serie es una adaptación de la película “Mr. Handy, Mr. Hong”. Esto significa que para que se realice una segunda temporada, la historia debió ir más allá del material original.

No obstante, debido a la popularidad de la serie protagonizada por Shin Min-a y Kim Seon-ho es posible que los realizadores se planteen grabar una segunda temporada, desligándose de la historia original.

La popular serie surcoreana se encuentra entre los 10 títulos más vistos de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE “EL AMOR ES COMO EL CHACHACHÁ”