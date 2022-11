Hace unos días, TelevisaUnivision inició la preproducción de “El amor invencible”, la nueva telenovela de Juan Osorio, responsable de otras producciones como la polémica serie “El último rey” o “La herencia”, y que se basa en telenovela portuguesa “Mar salado: la esperanza nunca muere”.

Incluso, hace unos días la telenovela de TelevisaUnivision confirmó que contará con la participación estelar de Angelique Boyer y Danilo Carrera en los roles protagónicos, junto a un destacado elenco de actores internacionales.

Aunque la producción no tiene una fecha de estreno establecida, cada vez son más los detalles que se van liberando, entre los que destacan los motivos de Marjorie de Sousa para retirarse y algunas publicaciones de algunos de sus integrantes.

LAS PRIMERAS IMÁGENES DE “EL AMOR INVENCIBLE”

A través de sus redes sociales, Eric Morales, director cretivo de la nueva telenovelas, compartió detalles de la producción, así como video desde el set de grabación.

La producción se basa en "Mar salado" (Foto: Eric Morales / Instagram)

Como se recuerda, de acuerdo con Angelique Boyer, su personaje rompe con el estereotipo de la protagonista víctima.

La nueva telenovela es una de las últimas de TelevisaUnivision en el año (Foto: Eric Morales / Instagram)

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar. Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”, comentó.

Danilo Carrera es el protagonista de la producción (Foto: Eric Morales / Instagram)

Por su parte, Pablo Ferrer reveló que en la nueva adaptación, Marina “nació en Puerto Palma y se sumergió en las profundidades del océano como una sirena en busca de la felicidad, y el mar le trajo el amor, pero cuando el mar es bravo también trae desgracias y tempestades”.