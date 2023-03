El pasado 20 de febrero se estrenó a través de Las Estrellas la telenovela “El amor invencible”, protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar. Junto a ellos está Marlene Favela, quien es una de las antagónistas de la historia.

En “El amor invencible”, melodrama que produce Juan Osorio para TelevisaUnivision, el personaje de Marlene Favela le hace la vida imposible al papel de Angelique Boyer. Ambas tienen varios encontronazos a lo largo de la historia, por lo que sus escenas son las más dramáticas e intensas.

Si bien en pantalla Angelique Boyer y Marlene Favela son grandes enemigas, en la vida real las actrices demuestran mucho profesionalismo en su trabajo. Pero, ¿es verdad que existe una rivalidad entre ellas? La recordada “Gata salvaje” responde a los rumores.

Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar protagonizan la novela “El amor invencible” (Foto: TelevisaUnivision)

¿EXISTE UNA RIVALIDAD ENTRE MARLENE FAVELA Y ANGELIQUE BOYER EN “EL AMOR INVENCIBLE”?

En conversación con TV y Novelas, Marlene Favela desmintió los rumores que señalan que ella y Angelique Boyer se llevan mal en “El amor invencible”. La actriz de 45 años descartó que haya una rivalidad entre ellas.

“Nos morimos de la risa, siempre nos halagamos las dos. Pienso que me van a odiar, pero luego recuerdo que la gente se enamora de los villanos y quiere que las cosas le salgan bien”, dijo Marlene Favela al citado medio.

Marlene Favela participó en telenovelas como "Rubí" o "Infierno en el paraíso" (Foto: Marlene Favela / Instagram)

La villana de la telenovela “El amor invencible” afirmó que todo se trata de puros chismes de pasillo. De hecho, dejó claro que ambas se respetan y, después de los encontronazos que protagonizan en la telenovela, se halagan.

“Ahora no sé la reacción de la gente en la calle, porque siempre soy la buena, la que sufre y así me ven. Quizás ahora me tiran un huevazo”, declaró.

MARLENE FAVELA EN LA TELENOVELA “EL AMOR INVENCIBLE”

Marlene Favela interpreta a Columba Villareal de Torrenegro en la telenovela “El amor invencible”, donde es la villana de la historia. La actriz mexicana se encarga de hacerle la vida imposible al personaje de Angelique Boyer, protagonista del melodrama.

“Estoy feliz con este papel porque representa mucha de las cosas poderosas de los melodramas; es la villana de la historia, pero además es una mujer tremendamente fuerte. Yo estoy fascinada, me divierto mucho, y cuando grabo siento algo muy especial”, dijo Marlene Favela a TV y Novelas.