Charles Cullen se convirtió en uno de los hombres más repudiados tras haber sido declarado culpable de acabar con la vida de varias personas cuando era enfermero. ¿Cómo? Administrando sobredosis de insulina o digoxina, a través de su goteo intravenoso, a los pacientes. A raíz del impacto que generó sus crímenes, el periodista Charles Graeber escribió el libro titulado “The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder” (2014), que sirvió de base para la película “El ángel de muerte”, estrenado el 26 de octubre en Netflix.

Si bien, él confesó haber asesinado a quienes estaban internados valiéndose de su puesto, la interrogante que todos se hacen es: ¿a cuántas personas en total mató? Tomando en cuenta que laboró en al menos seis hospitales, la cifra podría sorprendernos. A continuación, te damos a conocer la cantidad de víctimas que tuvo este asesino serial, quien cumple condena en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton. Cabe señalar que, sus asesinatos los cometió desde finales de la década de los 80 e inicios de 2000.

Charles Cullen es interpretado por el actor Eddie Redmayne (Foto: Netflix)

¿A CUÁNTAS PERSONAS MATÓ CHARLES CULLEN?

Aunque no se sabe con exactitud la cantidad de personas que habría asesinado Charles Cullen, él aseguró a los detectives que acabó con la vida de 29 personas, aunque poco antes había dicho que su cifra era 40. Sin embargo, el número cambiaba cada vez que conversaba con la policía, psiquiatras y periodistas, a quienes les decían que sus víctimas eran muchas y no podía recordar sus nombres, pero sí los detalles de sus crímenes. Esto llevó a pensar que tuvo 400 víctimas.

Cullen fue sentenciado a once cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey, además de no ser elegible para libertad condicional hasta el año 2403. En la actualidad, pasa sus días en la Prisión Estatal de Nueva Jersey, en Trenton.

Eddie Redmayne como Charles Cullen en “El ángel de la muerte” (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ CHARLES CULLEN ASESINÓ A VARIAS PERSONAS?

A pesar de que en su juicio, Charles Cullen no dijo nada sobre los asesinatos que cometió, una década después de su arresto, en 2013, reveló los motivos por los que acabó con la vida de tantas personas.

“Pensé que la gente ya no estaba sufriendo, así que en cierto sentido, pensé que estaba ayudando”, dijo en una entrevista a CBS News, al tiempo de precisar que no estaba seguro de haberse detenido si es que no lo capturaban.

Asimismo, señaló que el medicamento usado por él para “acabar con el sufrimiento” de la gente fue el Dig. “En pequeñas cantidades, ralentiza el ritmo cardíaco. En cantidades más grandes, puede causar lo que se llama bloqueo cardíaco completo, y luego el corazón es muy irregular, y puede causar la muerte. Causa la muerte, en grandes cantidades”.

En "El ángel de la muerte", minutos antes de que Charles Cullen sea arrestado (Foto: Netflix)

¿REALMENTE ACABABA CON EL SUFRIMIENTO DE SUS PACIENTES?

Para los investigadores, Cullen sí habría causado sufrimiento a sus pacientes, pero él no parecía no darse cuenta. En su defensa, Cullen señaló que cometió sus crímenes de forma impulsiva, pues toda su vida había vivido en una niebla.