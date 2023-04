La oferta de animes de 2023 es variada y significa el regreso y la consolidación de varias series. “One Piece” sigue siendo uno de los más populares y, con la adaptación del Gear 5 de Monkey D. Luffy, es probable que se corone como el mejor del año. Sin embargo, hay otras historias que se han metido a la pelea, como la temporada 3 de “Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer”, con su Arco de la Aldea de los Herreros, y el esperado final de “Shingeki no Kyojin”. En medio de esto, acaba de aparecer un anime en Crunchyroll que no tiene nada que envidiar a su competencia.

La parte 3 del final de “Ataque a los titanes” fue un especial de 1 hora y mostró en la pantalla los momentos terribles y conmovedores de la creación de Hajime Isayama. El heroísmo de Hange y el poder destructor del Retumbar cumplieron las expectativas del público.

Mientras que “Demon Slayer” primero lanzó su película “Rumbo a la Aldea de los Herreros”, que unía el final de la temporada 2 y el inicio de la tercera, y después estrenó su temporada 3, el cual desarrolla más las historias de los Pilares de la Niebla y el Amor, Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroji, respectivamente.

De igual forma, la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” y la continuación del final de “Bleach” marcarán el gran año de los shonen. A estos conocidos y celebrados títulos, se le ha sumado una historia animada por MAPPA, que también se encarga de “Shingeki no Kyojin”, con un personaje que es un antihéroe de antología.

Gabimaru en el reflejo de la espada de Asaemon Sagiri (Foto: MAPPA)

EL VACÍO

“Hell’s Paradise” (“Jigokuraku” en su idioma original) es el anime que se estrenó el 1 de abril en Crunchyroll y que apunta a ser uno de los mejores del 2023. La adaptación del manga de Yūji Kaku ha estado a cargo de MAPPA y no ha decepcionado por la calidad y el ritmo de la historia protagonizada por Gabimaru, el “Vacío”, un protagonista inolvidable.

La ficción comienza con Gabimaru condenado a muerte. El personaje principal es un asesino de sangre fría que, a pesar de los esfuerzos de sus verdugos, no puede morir. El hombre piensa y dice que no tiene ningún motivo para seguir respirando pero su cuerpo lo contradice al soportar cualquier tortura física.

El ninja aparenta ser como su apodo: alguien sin corazón, que no tiene ningún apego por la vida y que está en esa categoría de monstruos sin sentido, los que solo cometen crímenes por órdenes, sin chistar. Pero Gabimaru está más allá de eso, como se ve en el primer capítulo: en realidad, sí tiene un motivo para seguir existiendo.

Por ello, la verdugo Asaemon Sagiri, al darse cuenta de esa dimensión de la macabra personalidad de Gabimaru, le propone una misión que lo dejaría en libertad por mandato del shogunato del periodo Edo de Japón: buscar el elixir de la vida eterna en Shinsenkyo, una legendaria isla de la que solo ha regresado un sobreviviente en forma de zombie con flores que crecen en su cuerpo. El “Vacío” acepta.

“Hell’s Paradise” mezcla el horror con la belleza, la muerte con el amor, para componer una ficción inquietante sobre la búsqueda. Peleas impresionantes, escenas impactantes y una insólita determinación de un antihéroe hacen de este anime uno de los mejores de 2023 y que promete ganarse un lugar dentro de los shonen más destacados.

Gabimaru durante la selección del capítulo 2 (Foto: MAPPA)

¿CÓMO VER “HELL’S PARADISE”?

El anime de “Jigokuraku” estrena episodios los sábados a través de la plataforma de streaming Crunchyroll, desde el 1 de abril. La temporada 1 de “Hell’s Paradise” cuenta con 13 capítulos. El manga, publicado entre 2018 y 2021, finalizó con 13 volúmenes; aunque por el estreno de la versión televisiva se anunció una secuela.