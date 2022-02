La cantante mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, es una de las más populares y controversiales de los últimos años. Su calidad vocal y versatilidad le han permitido destacar en la industria musical, gracias a interpretar diversos géneros como el pop, balada, dance, ranchera, cumbia y regional mexicano.

Una de las canciones que está presente en cada una de sus presentaciones es “El apagón”, la cual fue lanzada en la década del 90. Este tema se convirtió en el favorito de muchos, debido a su ritmo alegre y pegajoso, por lo que no es raro escucharla en fiestas o reuniones.

Si bien el público ha entonado está canción con satisfacción por casi tres décadas, sin tener mucha idea de lo que cuenta su letra, todo cambió cuando en las redes sociales se dio a conocer el perturbador mensaje que hay detrás de cada verso.

Yuri nació el 6 de enero de 1964 en Veracruz, México (Foto: Agencia)

LA HORROROSA HISTORIA DE “EL APAGÓN”

La letra de “El apagón” habla de una mujer que va caminando por la calle cuando de pronto las luces se apagan y un hombre aparece en escena para agarrarla y llevarla a un lugar escondido:

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale mas que yo me calle la aventura que a mí me sucedió. Me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un zaguán y en aquella oscura calle Ay, que me sucedió. Con el apagón, que cosas suceden”.

Mientras seguía la oscuridad, la fémina sintió como la otra persona comenzó a tocarla, causando que sintiera temor:

“Me quede muy quietecita en aquella terrible oscuridad y una mano ligerita me palpo con confianza y libertad. Si el peligro estaba arriba, acá abajo la cosa andaba peor. Fue tan fuerte la ofensiva ¡Ay!... Que me sucedió”.

Yuri comenzó su carrera como cantante adolescente en su país natal (Foto: Yuri / Instagram)

Más adelante, la mujer cuenta que se libró de un abuso sexual gracias a que la luz regresó; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando descubrió que quien la estaba ultrajando era su padre:

“Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y ... ¡que barbaridad! Yo pensaba en el castigo que a aquel fresco enseguida le iba a dar, cuando encendieron las luces ¡Ay!... era mi papá”.

EL ORIGEN DE “EL APAGÓN”

Si bien la canción ganó popularidad en la voz de Yuri y fue parte de su álbum ‘Soy Libre’, solo se trata de un cover que realizó al tema de 1942 interpretado por Toña, la Negra. ‘El apagón’ fue escrita por Ernesto Cortázar y Manuel Esperón, en base a lo vivido durante la Segunda Guerra Mundial.