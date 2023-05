“El aprendiz de sumo” (“Sankuchuari -seiiki-” en su idioma original y “Sanctuary” en inglés) es una serie japonesa de Netflix que sigue a un chico rudo y desesperado que se convierte en luchador de sumo. Mientras cautiva a sus fans con su actitud presuntuosa, hace enojar cada vez más a la industria tradicional.

La ficción dirigida por Kan Eguchi y escrita por Tomoki Kanazawa tiene a Daisuke Fujita como productor ejecutivo y cuenta con ocho episodios que se estrenarán el jueves 4 de mayo de 2023 en la popular plataforma de streaming.

Wataru Ichinose, Shôta Sometani, Shiori Kutsuna y Pierre Taki son los protagonistas de “El aprendiz de sumo”, mientras que Wataru Ichinose, Shiori Kutsuna, Tomorô Taguchi y Katsuya Maiguma también forman parte del elenco. Pero ¿quién es quién en la nueva serie japonesa de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL APRENDIZ DE SUMO”

1. Wataru Ichinose como Kiyoshi Oze

Wataru Ichinose, que participó en películas como “My Girlfriend is a Serial Killer”, “High & Low The Movie 3 Final Mission”, “Road To High & Low”, “Saraba Abunai Deka: Long Goodbye”, “Shinjuku Swan” y “Beautiful World”, interpreta a Kiyoshi Oze, un joven rudo que ingresa al mundo del sumo con el nombre de ‘Enno’.

Wataru Ichinose como Kiyoshi Oze en la serie japonesa "El aprendiz de sumo" (Foto: Netflix)

2. Shota Sometani como Shimizu

Shota Sometani, que apareció en series como “Saka no ue no kumo”, “The Tempest”, “All Esper Dayo!”, “Shokuzai no Sonata”, “Yocho Sanpo Suru Shinryakusha”, “Awaiting Kirin”, “Super Radical Gag Family”, “The Dangerous Venus” y “Rebooting”, da vida a Shimizu, quien ama el deporte pero no tiene el físico ideal.

Shota Sometani como Shimizu en la serie japonesa "El aprendiz de sumo" (Foto: Netflix)

3. Shiori Kutsuna como Asuka Kunishima

Shiori Kutsuna, que participó en producciones como “Looking up at the Half-Moon”, “Single Mothers”, “Before The Vigil”, “The Family Game”, “Unforgiven”, “Machiisha Jumbo”, “While the Women Are Sleeping”, “Bitter Blood” y “Neko Atsume House”, asume el rol de Asuka Kunishima, un reportero que queda relegado a cubrir el sumo.

Shiori Kutsuna como Asuka Kunishima en la serie japonesa "El aprendiz de sumo" (Foto: Netflix)

4. Pierre Taki como Oyakata

Pierre Taki, que anteriormente apareció en las películas “Rakugo Monogatari”, “Train Brain Express”, “The Devil’s Path”, “Finding Calico”, “Something Like, Something Like It”, “Twisted Justice”, “Shin Godzilla”, “The Blood of Wolves”, “Miyamoto” y “Romance Doll”, interpreta a Oyakata en “El aprendiz de sumo”.

Oze discutiendo con Oyakata (Pierre Taki) en la serie japonesa "El aprendiz de sumo" (Foto: Netflix)

5. Tomorowo Taguchi como Tokitsu

Tomorowo Taguchi, que participó en las series “Long Goodbye”, “Meishi Game”, “In This Corner of the World”, “Room Laundering”, “In Hand”, “Eat And Sleep at Camp Alone”, “Alive: Dr. Kokoro, The Medical Oncologist” y “The Journalist”, da vida a Tokitsu.