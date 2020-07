A inicios de los 2000 se estrenaba una película que al poco tiempo se convertiría en una de las más terroríficas en la historia del cine. “The Ring” o “El aro” en español, contaba la historia de un video prohibido que si lo veías morías en siete días bajo situaciones muy extrañas. Con un presupuesto de 48 millones de dólares, llegó a recaudar 249 millones.

Tanto en la película japonesa original, “Ringu”, como en el remake estadounidense, la historia de “The Ring” sigue a una periodista de investigación que investiga las misteriosas muertes de varios estudiantes. Al ver el supuesto video maldito, la carrera comienza por descubrir cómo levantar la maldición antes de que terminen sus siete días.

Esta sería una de las primeras adaptaciones de películas de terror asiáticas que se realizarían durante esa década, con películas como “The Grudge”, “Dark Water”, “The Eye”, “Mirrors”, etc. Sin embargo, ninguna de ellas causó el mismo revuelo que “El Aro”, y mas bien fueron criticadas por el público al no tener el mismo nivel que las originales.

Aún así, “The Ring” también tuvo algunos secretos en su realización que no estuvo a la altura de la película original “Ringu” de 1998. De hecho, corto más de la mitad de la película. ¿Qué pasó con la cinta y por qué el director tomó esta polémica decisión? Aquí te lo contamos.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA “THE RING” DE “RINGU”?

"Ringu" y "The Ring" (Foto: Montaje)

Tanto en “The Ring” como en “Ringu”, la sobrina de una periodista de investigación fallece en circunstancias misteriosas. En “The Ring”, la periodista es Rachel, interpretada por Naomi Watts. Cuando descubre que otros adolescentes fallecieron esa misma noche y el resto de los niños de la escuela están pasando un rumor sobre una cinta de video maldita, la periodista sale en busca de la cinta.

Ambas películas siguen una historia casi idéntica, pero hay algunas diferencias notables fuera de la premisa . En la película japonesa original, la periodista de investigación recluta a su ex marido, un profesor universitario, para que le ayude a descubrir el origen de la cinta, mientras que en el remake estadounidense, Rachel recluta a su ex novio, Noah, que es fotógrafo.

En ambas producciones, el hombre alistado es el padre del niño; él mira la cinta antes de que el hijo. En la versión estadounidense, cuando Rachel le pregunta a su hijo por qué vio la cinta, él simplemente dice que no podía dormir. En la versión japonesa, el hijo le dice a su madre que el fantasma de su primo le dijo que lo hiciera.

"Ringu", la película original japonesa en la que se basó "The Ring" (Foto: IMDB)

“Ringu” se enfoca mucho más en las obsesiones, desentrañando un misterio de múltiples capas y fenómenos psíquicos. En la película japonesa, la periodista Asukawa y su ex esposo, Takayama, descubren un mensaje oculto en la cinta de video mientras lo vuelven a ver buscando pistas: “retoza en salmuera, los duendes sean tuyos”.

Eventualmente descubren que este mensaje está en un dialecto de la isla Izu Ōshima. Cuando los dos viajan a la isla, aprenden la historia de Shizuko Yamamura, una mujer local conocida por sus poderes psíquicos, y un médico, el investigador de la ESP, Dr. Heihachiro Ikuma.

"Ringu", la película original japonesa en la que se basó "The Ring" (Foto: IMDB)

En “The Ring”, Rachel encuentra a Anna Morgan simplemente buscando en páginas antiguas de microfichas imágenes similares a las que se muestran en la cinta. Presumiblemente tiene suerte y encuentra una historia sobre la muerte de Anna, un suicidio cometido después de que todos sus caballos premiados se ahogaron.

Rachel luego viaja a la isla y comienza a preguntar por Anna, descubriendo que tenía una hija adoptiva con extraños poderes psíquicos después de hablar con el único médico de la isla. Por su parte, la trama de “Ringu” es mucho más compleja.

Cuando Takayama y Asukawa viajan para quedarse en la Isla Izu Ōshima, encuentran una posada dirigida por Takashi, el hermano de Shizuko. Takayama se enfrenta a Takashi, diciéndole que tiene poderes psíquicos propios, y sabe que el viejo expuso a Shizuko a los medios de comunicación, con la esperanza de ganar dinero con ella.

"Ringu", la película original japonesa en la que se basó "The Ring" (Foto: IMDB)

A través de visiones psíquicas, Takayama y Asukawa se enteran de que el Dr. Ikuma realizó una demostración de las habilidades psíquicas de Shizuko, durante el cual un periodista la denunció como un fraude y fue asesinada psicokineticamente por la hija de Shizuko, Sadako.

Poco después, una serie de informes difamatorios llevaron a Shizuko a suicidarse. El Dr. Ikuma fue despedido por su universidad y desapareció con Sadako. Luego se revela a través de visiones psíquicas de Takayama y Asukawa que Sadako es en realidad la hija ilegítima del Dr. Ikuma y su paciente, Shizuko. Después de que el médico desapareció con Sadako tras la muerte de la periodista, arrojó a la niña a un pozo donde murió después de siete días.

¿POR QUÉ “THE RING” CORTÓ LA MITAD DE “RINGU”?

"The Ring", la película del 2002 que fue una adaptación de "Ringu", la original japonesa (Foto: IMDB)

En “The Ring”, todo esto se acorta a varias conversaciones para descubrir la historia de Samara y una trama muy simplificada. Se revela el mismo resultado básico, pero pierde muchos de los matices presentes en la versión japonesa en la que Sadako es hija de un psíquico que luego es asesinada por su padre para mantener en secreto su presencia.

La versión estadounidense elimina los poderes psíquicos, las visiones y el linaje del hermano de Shizuko, optando por la historia de una madre que mata a su hija adoptiva porque enloqueció a sus padres con sus poderes psíquicos.

Si bien sigue una historia muy similar, el remake de USA corta aproximadamente la mitad de los giros y vueltas de la película, produciendo una historia muy directa y terrorífica, pero pierde mucho de lo que hizo que la versión japonesa original fuera aclamada por sus espectadores.

"Ringu", la película original japonesa en la que se basó "The Ring" (Foto: IMDB)

Cuando entrevistaron a Gore Verbinski sobre su trabajo en “The Ring”, él dijo que inicialmente se sintió inspirado para hacer una nueva versión de “Ringu” después de que Walter F. Parkes le envió una copia VHS de la película japonesa original, que describió como “intrigante”, “pulp” y “vanguardia”.

También dijo que, si bien la ola de críticas de los fanáticos de la película original era inevitable, originalmente tenía la intención de que “The Ring” fuera una adaptación fiel que los fanáticos da la cinta japonesa aún pudieran disfrutar. Entonces, ¿por qué eliminar tanto del material original?

Según comenta Screenrant, la explicación más probable para los grandes cambios en la trama es la americanización de la película. Muchas películas de terror estadounidenses, al menos desde los remakes de la era de principios de la década de 2000, fueron diseñadas para ser accesibles para la mayor audiencia posible, presentando tramas directas, sustos sólidos y simplicidad.

"The Ring", la película del 2002 que fue una adaptación de "Ringu", la original japonesa (Foto: IMDB)

Las películas de terror japonesas, por otro lado, no están diseñadas de esta manera; A menudo presentan una gran cantidad de elementos sobrenaturales y secuencias de pesadillas, como sueños. Durante este período, muchas productoras y directores no querían incluir estos elementos en las películas estadounidenses porque sentían que el público no los aceptaría.

Si bien este no es el caso en términos de lo que los fanáticos del terror disfrutan y aprecian, hacer las tramas más simples era la práctica predominante en ese momento. A pesar de que “The Ring” es claramente una americanización mucho más simplista y deslucida de la película japonesa original, aún se convirtió en una de las cintas de terror más vistas durante esos años.

"El Aro" del 2002 (Foto: IMDB)

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de “JU-ON: Origins”, la serie de terror de japonesa de Netflix

Mira el tráiler de JU-ON: Origins, la serie de terror de japonesa de Netflix