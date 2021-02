Poco después de su estreno, “El baile de las luciérnagas” (“Firefly Lane” en su idioma original) se posicionó en el top 10 de las producciones más vistas de Netflix, lo que es una muy buena noticia para los fans que esperan una segunda temporada de la ficción protagonizada por Katherine Heigl y Sarah Chalke.

Los primeros episodios de la serie basada en la novela del mismo nombre de Kristin Hannah dejaron varias preguntas en el aire, pero la principal está relacionada con la última pelea de Tully Hart y Kate Mularkey.

Hasta el momento Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “El baile de las luciérnagas”, sin embargo todo parece indicar que la historia de estas dos mejores amigas y sus familias continuará en la nueva tanda de capítulos.

Katherine Heigl y Sarah Chalke volverán en la segunda temporada de "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 2 DE “EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS”?

La segunda temporada de “El baile de las luciérnagas” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero de confirmarse una segunda entrega, lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a principios de 2022.

Pero todo dependerá de la decisión que el gigante del streaming tome en las próximas semanas y del inicio del rodaje de la próxima temporada.

En una entrevista con TVLine la creadora de la serie, Maggie Friedman, dijo: “Creo que hay muchas más historias que contar, si tenemos la suerte de contar una segunda temporada, sobre esas chicas de instituto y cómo es esa etapa. Están solo en octavo cuando las dejamos. Tienen un montón de buenos años de adolescencia y de locos 70 por delante, creciendo con la buena música, la moda y todos los cambios culturales. Me parece muy interesante”.

“Me encantaría seguir contándonos todas esas historias y los actores son tan buenos, por supuesto, que me encantaría seguir viéndolos”, agregó la creadora. Además, sobre Max señaló: “Me encanta verlos juntos. Me encanta ese personaje y lo que hace por Tully es único e interesante, pero no sé...”

¿Kate y Tully volverán ser amigas en laa temporada 2 de "El baile de las luciérnagas"? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS”?

En el último capítulo de “El baile de las luciérnagas”, Kate se reconcilia con Johnny antes de su viaje a Irak, pero en zona de guerra, una mina desata la tragedia para su escuadrón. En tanto, Tully intenta solucionar sus problemas con Max, pero él se niega a seguir con su relación.

Luego la historia se traslada al funeral de Bud, donde Kate y Tully se reencuentran, aunque solo para discutir una vez más. La presentadora se disculpa, pero su amiga jura que nunca podrá perdonarla.

En estas circunstancias, el final de la primera temporada deja varias preguntas que deberían ser abordadas en una segunda entrega. ¿Qué es lo que Kate no le puede perdonar a Tully? ¿Johnny realmente ha muerto? ¿Qué pasará con el romance entre Kate y Travis? ¿Max perdonará a Tully?

Así que una nueva entrega podría centrarse en cómo las mejores amigas resuelven sus problemas y cuentan otros eventos importantes de sus vidas.