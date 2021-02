“El baile de las luciérnagas” (“Firefly Lane” en su idioma original) es una serie de Netflix que narra la historia de una amistad que a lo largo de 30 años sufre algunos altibajos. En la ficción, basada en la novela del mismo nombre de Kristin Hannah, se muestra las vidas de Tully y Kate en las décadas de 1970, 1980 y 2003.

El drama desarrollado por Maggie Friedman tiene como protagonistas a Katherine Heigl y Sarah Chalke. El elenco lo completan Ali Skovbye, Roan Curtis, Beau Garrett, Yael Yurman, Jon-Michael Ecker y Ben Lawson. Pero ¿quién es quién en “El baile de las luciérnagas”? y ¿dónde has visto antes a estos actores?

KATHERINE HEIGL COMO TULLY HART

Tully es una periodista que se convirtió en la presentadora de un exitoso programa de entrevistas, a pesar de la difícil infancia que tuvo al lado de su madre Cloud. Su vida empezó a mejorar desde que conoció a su vecina y mejor amiga Kate.

Uno de los roles más recordados de Katherine Heigl es el de la Dra. Izzie Stevens en la longeva serie “Grey’s Anatomy”. También participó en películas como “The Ugly Truth”, “27 Dresses”, “Cumbres Borrascosas” y “Unforgettable”. Heigl fue parte de la octava temporada de “Suits”.

Katherine Heigl interpreta a Tully Hart en "El baile de las luciérnagas"(Foto: Netflix)

ALI SKOVBYE COMO EL JOVEN TULLY (JOVEN)

Ali Skovbye interpreta a la versión joven Tully en “El baile de las luciérnagas”, pero antes de ese papel interpretó a Becky en “When Calls the Heart” y Annie Sanders en “The Man in the High Castle”. Asimismo, la actriz canadiense fue Emma en la película “Breakthrough” de 2019 y Abigail en la serie “The Gourmet Detective” y fue parte de “Once Upon a Time”.

Ali Skovbye interpreta a la versión joven de Tully en "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

SARAH CHALKE COMO KATE MULARKEY

Kate Mularkey es una joven tímida y de buen corazón que queda encantada con la popularidad de Tully desde que la conoce. Empieza como escritora, y en los años 70 y 80, asciende profesionalmente y finalmente se casa con su colega, Johnny Ryan. Luego, lidia con algunos problemas con su hija y con esposo.

Sarah Chalke saltó a la fama en el programa “Scrubs”, donde dio vida a la doctora Elliot Reed, además, estuvo en “Roseanne” como Becky Conner-Healy, en “How I Met Your Mother” como Stella Zinman y le dio voz a Beth Smith en “Ricky and Morty”.

Sarah Chalke interpreta a Kate Mularkey en "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

ROAN CURTIS COMO KATE MULARKEY JOVEN (JOVEN)

Roan Curtis interpretó anteriormente a Emma Gilbert en “Shut Eye” y Sylvia en “The Magicians”. Además, apareció como Angel Cupid / Marion en la película del 2017 “Before I Fall” y participó en la serie “Supernatural”.

Roan Curtis interpreta a la versión joven de Kate en "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

BEN LAWSON COMO JOHNNY RYAN

Johnny es el esposo de Kate, además es el jefe de Tully y años más tarde se convierte en su productor. Él provoca una especie de triángulo amoroso entre las mejores amigas. En 2003, quiere dejar a su familia para trabajar como corresponsal de Guerra en Irak.

Antes de interpretar a Johnny en “El baile de las luciérnagas”, Ben Lawson encarnó a un hermano ficticio de Hemsworth en “The Good Place”, al fiscal de distrito Peter Garrett en “Doubt”, a Damian Rennett en “Designated Survivor” y a Rick Wlodimierz en “13 Reasons Why”.

Ben Lawson interpreta a Johnny Ryan en "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

BEAU GARRETT COMO CLOUD

Beau Garrett interpreta a Cloud, la madre despreocupada de Tully, pero también fue abogada del hospital San Jose St. Bonaventure en la serie “The Good Doctor”, Capitán Raye en “Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer” y Gem en “TRON: Legacy”.

Beau Garrett interpreta a Cloud en "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

YAEL YURMAN COMO MARAH

Yael Yurman interpreta a Marah, la hija de Johnny y Kate. Anterioemente, fue Anastasia en “Once Upon a Time”, Aviva en “Sacred Lies” y Clara Sampson en “The Man in the High Castle”.

Yael Yurman interpreta a Marah en "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

JON-MICHAEL ECKER COMO MAX BRODY

Max es el hombre que Tully conoció en un bar y con quien se casó de manera improvisada y con quien casi tiene un hijo. Jon-Michael Ecker es el encargado de darle vida, pero antes protagonizó varios programas en español. Interpretó a El león en “Narcos” y al Guero en “Queen of the South” de Estados Unidos.