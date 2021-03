La pelea de Kate y Tully es uno de los principales misterios de la primera temporada de “El baile de las luciérnagas” (“Firefly Lane” en su idioma original). Los personajes interpretados por Sarah Chalke y Katherine Heigl en la serie de Netflix tenían una amistad de más de treinta años, pero se terminó por un motivo desconocido.

A principios de 2004, Kate y Tully están celebrando el Año Nuevo discutiendo alegremente sus planes para trabajar juntas después de que Tully obtenga un nuevo show. Entonces, ¿Qué pudo haber sucedido en el lapso de un año que causó una pelea tan grande entre las mejores amigas, hasta el punto en que Kate ni siquiera deja que Tully asista al funeral de su padre? ¿Se trata de algo profesional o un asunto personal?

Esto es algo que seguramente se abordará en la segunda temporada de “El baile de las luciérnagas”, pero por lo pronto, esto es lo que dijo la creadora de la serie Maggie Friedman al respecto.

¿Qué distanció a Kate y Tully en la primera temporada de "El baile de las luciérnagas? (Foto: Netflix)

“Sabíamos que eso estaba sucediendo durante toda la temporada. Sabía que Tully y Kate iban a estar separados al final de la temporada, pero no sabía cómo iba a dramatizar eso. Sabía que estábamos trabajando hacia esa señal porque me sentí como un buen suspenso para la primera temporada: “Oh, Dios mío, espera, estas chicas de Firefly Lane para siempre de repente no lo son? ¿Qué pasó?” dijo en una entrevista con EW, no obstante no reveló lo que sucedió.

Cuando el medio le pregunto si se trata de algo que sucede en el libro o es algo creado por los guionistas, indicó: “No quiero decir. Una de las cosas que creo que ha sido divertido es que hemos guardado algunos momentos importantes del libro y hemos sido muy fieles a ellos, y luego hay otras cosas que hemos hecho que son diferentes. Espero que las personas que son grandes admiradores del libro puedan ver el programa y decir: ‘¡Dios mío, ese es el momento que recuerdo!. Y también decir, ‘Oh, estoy sorprendido por esto, pero es genial porque está en el espíritu del libro, pero es algo diferente’. Así que no quiero decir si es directamente lo mismo”.

Respecto a si la segunda entrega de “El baile de las luciérnagas” seguirá una estructura similar con saltos en el tiempo, Friedman dijo: “Sí, esa seguiría siendo la estructura del programa en el que saltamos en el tiempo. Creo que hay muchas más historias que contar, si tenemos la suerte de tener una segunda temporada, de esas chicas que van a la escuela secundaria y cómo es eso. Solo están en octavo grado cuando los dejamos. Tendrán muchos buenos años de adolescencia y divertidos años setenta, creciendo con la buena música y la moda y todos los cambios culturales. Creo que es realmente interesante. Me encantaría seguir contándonos que esas historias y esos actores son tan buenos, así que, por supuesto, me gustaría seguir viéndolos a ellos y a Beau [Garrett], que interpreta a Cloud”.