“El baile de las luciérnagas” es una serie dramática de Netflix que gira en torno a la multitud de altibajos en la vida de dos mujeres que han sido mejores amigas desde la adolescencia. La misma se ha posicionado como el programa más visto en las últimas semanas desde su estreno en la plataforma de streaming.

Contando una historia a lo largo de más de 30 años, “Firefly Lane” es un drama conmovedor de amistad duradera, amor, celos y angustia. El show de televisión sigue a Tully y Kate, dos chicas que son el polo opuesto entre sí, pero de alguna manera se convierten en las amigas y confidentes más cercanas

Su amistad, llena de amor y apoyo, es del tipo edificante que se superpone a través de todos los altibajos. Nada puede separar a Tully y Kate hasta que pasa algo desconocido para los fans de la serie y realmente se separan. Viejas inseguridades y resentimientos enterrados durante mucho tiempo surgen cuando un acto de traición.

La serie es divertida, encantadora, emotiva y dramática. Pero, ¿Qué tan diferente es del libro? ¿Qué pasó al final de “El baile de las luciérnagas”? En esta artículo haremos un pequeño repaso de las cosas que revela la novela de Kristin Hannah, pero cuidado. Habrán spoilers más adelante de las futuras temporadas.

¿CÓMO TERMINA EL LIBRO DE “EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS”?

"Firefly Lane", libro de Kristin Hannah (Foto: Amazon)

“Firefly Lane” abre su historia en 1974, cuando la marginada social Kate Mularkey conoce a Tully Hart: una chica genial y extraordinaria. A finales del verano, las dos se han convertido en una unidad inseparable, conocida como “TullyandKate”. Permanecen una al lado de la otra durante los próximos 30 años, hasta que una gran traición pone fin a su amistad, aparentemente para siempre.

Años más tarde, una segunda tragedia vuelve a unir a Tully y Kate, pero en ese momento les queda muy poco tiempo para estar juntas. Aunque son mejores amigas, Kate y Tully viven vidas muy diferentes. Tully es una periodista de carrera sin apegos y presentadora de un popular programa de entrevistas diurno, “The Girlfriend Hour”.

Mientras tanto, Kate está casada con Johnny, una vieja aventura de Tully, y trabaja como ama de casa para su hija adolescente, Marah, y sus gemelos más pequeños, William y Lucas. Sus diferencias ponen a prueba su relación en varios puntos de la novela de Hannah, pero cuando una bien intencionada Tully sorprende a Kate con una dura crítica de su estilo de crianza, durante una transmisión en vivo de “The Girlfriend Hour”, Kate termina su amistad de inmediato.

Kate y Tully han tenido una amistad de décadas (Foto: Netflix)

Unos años más tarde, Tully regresa de trabajar en la Antártida para encontrar un mensaje de voz de Kate: “Hola, Tul. Soy yo. Kate. No puedo creer que no me hayas llamado para disculparte”. Ofendida por la idea de que su ex-mejor amiga la haya llamado para arrebatarle una disculpa, Tully ignora el mensaje durante meses, hasta que recibe una segunda llamada diciéndole la terrible verdad.

Kate no solo ha sido diagnosticada con cáncer de mama inflamatorio en estado IV, sino que también se ha sometido a todos los tratamientos disponibles. El cáncer ha hecho metástasis en su cerebro y no le queda mucho tiempo de vida, por lo que se explica por qué intentó contactarse con su ex-mejor amiga antes de su hora final.

Tully y Kate pelean y no se vuelven a hablar durante años (Foto: Netflix)

Con Kate en su lecho de muerte, ella y Tully hacen las paces. Retoman su amistad justo donde la dejaron, pero su vínculo no puede salvar a Kate de lo inevitable. Ella le pide a Tully que vigile a Johnny, Marah, William y Lucas, y muere poco después, cuando la novela llega a su fin en uno de los finales más conmovedores de los libros dramáticos.

Si estás pensando, “bueno, eso no pasa en el programa”, puedes dejar esa tranquilidad de lado, ya que “El baile de las luciérnagas” de Netflix solo cubre la primera mitad de la novela de Hannah. La serie no se ha renovado por ahora, pero todavía queda mucho del libro para adaptarse, por lo que este doloroso final podría repetirse en la pantalla chica o cambiarse por algo más positivo.