CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda temporada de “El baile de las luciérnagas” (“Firefly Lane” en su idioma original), serie de Netflix basada en la novela homónima de Kristin Hannah, Kate (Sarah Chalke) lucha contra en cáncer y aunque tiene el apoyo de su familia, necesita a su mejor amiga.

Después de no encontrar a Tully (Katherine Heigl) en su departamento, Kate trata de comunicarse con ella, incluso le deja varios mensajes. Pero la famosa reportera no puede escucharlos porque está grabando un documental en la Antártida. Al volver y enterarse de la mala noticia, no duda en visitar a Mularkey.

La enfermedad de Kate vuelve a unir a las amigas. Gracias a las quimioterapias, el apoyo y cuidados de su esposo, su hija y su mejor amiga, Mularkey logra vencer el cáncer. Sin embargo, las protagonistas de “El baile de las luciérnagas” aún deben superar otros desafíos de la vida.

Kate tratando de comunicarse con Tully en la temporada 2 de "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS 2″ PARTE 2?

Al igual que en los anteriores episodios, la historia de la amistad de Kate y Tully combina eventos del pasado y el presente. Durante la etapa escolar, el dúo participa en una obra de teatro. Mularkey sueña con interpretar a Julieta, pero su timidez no se lo permite y Hart se queda con el papel.

En esos días, Kate experimenta su primer amor y su primer corazón roto, y aunque tiene algunas diferencias con Tully, su mejor amiga siempre está a su lado. Años después, Kate se compromete con Theo, pero eso se termina cuando Johnny reaparece en su vida y le entrega un anillo.

Después del matrimonio de Kate y Johnny, se muestra su vida como padres de Mara. En tanto, Tully sigue enamorada de de Danny, pero no se anima a confesarle sus sentimientos, incluso lo motiva a comprometerse con su novia. Aunque eso sucede no dura mucho tiempo, debido a que la novia besa a Tully.

Las protagonistas de “El baile de las luciérnagas” están entusiasmadas por la segunda boda de Kate y Johnny, pero una trágica noticia arruina el ambiente de celebración. El cáncer de Mularkey ha vuelto. A pesar de que hizo metástasis en el hígado y los huesos, Tully tiene la esperanza de que su amiga ingrese a algún proyecto de investigación.

Gracias a los contactos de Danny, quien retoma su relación con Tully, Kate es aceptada en un programa experimental, pero unos nuevos análisis revelan que el cáncer afectó su cerebro y le queda muy poco tiempo de vida.

Tully y Danny se reconcilian en la temporada 2 de "El baile de las luciérnagas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS 2″ PARTE 2?

¿Kate realmente muere?

En el penúltimo episodio de “El baile de las luciérnagas”, Tully se prepara para la boda de Mara y antes de bajar a la ceremonia se reúne con Kate para compartir la emoción por la nueva etapa en la vida de Mara. Sin embargo, eso no significa que Kate sobrevivió, ya que se trata de una fantasía de Hart.

Después de dejar todo en orden, Kate fallece en la tranquilidad de su casa. Aunque preparó a su familia para ese momento, Johnny, Mara y Tully están destrozados. Hart no cree ser capaz de asistir al funeral de su mejor amiga, así que Johnny le entrega una caja que Mularkey le dejó. Gracias a eso, Tully reflexiona sobre tantos años de trabajo, amor, duelos y alegrías con su mejor amiga a su lado.

En una entrevista con Tudum, la creadora Maggie Friedman habló sobre el final de “El baile de las luciérnagas”. “Terminamos el penúltimo episodio viendo a Kate en el futuro”, pero “revelamos en el último episodio que esa es la versión de fantasía de Tully de Kate”.

“Me encanta saber que 10 años después, incluso después de que Kate se haya ido, Tully se ha mantenido tan conectada con la familia de Kate y que ha ayudado a criar a Marah”, agregó.