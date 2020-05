“Into the Night” (“El camino de la noche”) es la nueva serie de televisión belga original de Netflix. Creada por Jason George, está inspirada en la novela de ciencia ficción polaca The Old Axolotl de Jacek Dukaj. En ella se ve un mundo post apocalíptico en el que no queda vida biológica y todo lo que hay es tecnológico.

La primera temporada, que tiene seis capítulos, está disponible desde el 1 de mayo en la plataforma de streaming. Jason George es el creador, mientras que Inti Calfat y Dirk Verheye son los directores de este drama de suspenso de vanguardia.

La historia se centra en unos pocos pasajeros afortunados del vuelo 21, Bruselas a Moscú, mientras se embarcan en una misión para evadir una catástrofe solar que ya ha destruido la tierra y sus habitantes. Y la única forma en que pueden hacerlo es volando hacia la noche.

“El Sol empieza a provocar la muerte de todo aquél que se expone a él por motivos desconocidos, aunque todo parece estar relacionado con un cambio de la polaridad. Se trata de un misterioso evento cósmico que está arrasando el planeta. En Bélgica, los pasajeros y la tripulación a bordo de un vuelo nocturno con rumbo a Moscú secuestrado intentan evitar el sol y ponen rumbo al oeste, esperando poder refugiarse en la oscuridad...”, se lee en la sinopsis de Netflix.

¿”INTO THE NIGHT” TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

La primera temporada de “Into the Night” fue bien recibida por el público y los críticos por su narrativa apasionante, ritmo rápido y giros de trama impredecibles. Sus seis episodios se devoran en menos de 4 horas, y sus tramas quedan lejos de estar cerradas, por lo que los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

Aunque la plataforma streaming aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción belga, el final de la temporada 1 sienta las bases para una posible segunda entrega, que puede narrar la vida de Sylvie y el resto de los miembros del grupo en el búnker de la OTAN.

Además, hay suficiente material fuente para que los creadores lo exploren en una segunda temporada. Ahora, si el programa logra cumplir con las expectativas de audiencia estándar de Netflix es muy probable que las puertas estén abiertas para más historia.

En la segunda temporada podemos esperar que el grupo reinicie sus vidas en el centro de refugio de la OTAN, esforzándose por adaptarse a la nueva normalidad. Sylvie podría verse obligada a tomar decisiones difíciles para garantizar la supervivencia de sus compañeros de viaje convertidos en amigos.

También puede haber un choque entre los recién llegados y los sobrevivientes existentes. Sylvie y los miembros del grupo altamente calificados podrían extender una mano amiga a los soldados para resolver el problema global.

La serie se estrenó el 1 de mayo de 2020 (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE ”INTO THE NIGHT”?

Si Netflix renueva “Into the Night” para una segunda temporada los nuevos episodios podrían estrenarse en la plataforma streaming en algún momento en 2022, dependiendo de cómo se controle la pandemia del coronavirus.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 1 DE ”INTO THE NIGHT”

Pauline Etienne como Sylvie Bridgette Dubois.

Jan Bijvoet como Richard Mertens.

Nabil Mallat como Osman Azizi.

Laurent Capelluto como Mathieu Daniel Douek.

Stéfano Cassetti como el soldado italiano Terenzio Matteo Gallo.

Vincent Londez como Horst Baudin.

Astrid Whettnall como Gabrielle Renoir.

Regina Bikkinina como Zara Oblonskaya.

Alba Gaïa Bellugi como Ines Mélanie Ricci.

Babetida Sadjo como Laura Djalo.

Mehmet Kurtulus como Ayaz Kobanbay.

Ksawery Szlenkier como Jakub Kieslowski.

La primera temporada de “Into the Night” tiene 6 capítulos (Foto: Netflix)

¿QUÉ ACTORES FORMARÁN PARTE DE LA TEMPORADA 2 DE ”INTO THE NIGHT”?

A excepción de Stéfano Cassetti y algunos otros, todos los miembros del reparto de la primera temporada podrían repetir sus papeles en la temporada 2. La secuela podría presentar algunas nuevas incorporaciones en el reparto principal.

La serie se ha estrenado con éxito según las valoraciones de plataformas como IMDb (Foto: Netflix)

