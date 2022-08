Luis Figo fue considerado el mejor jugador del mundo cuando lo ganaba todo en el Barcelona, donde era el goleador y una de las figuras junto al capitán Pep Guardiola. Sin embargo, hace 22 años, decidió cambiar de club y se mudó al clásico rival de los culés: el Real Madrid. Este gesto fue tomado como una traición por parte de la afición, un fichaje del que se dijo mucho pero que no se sabía grandes detalles desde la palabra sus protagonistas. Acaba de aparecer un documental en Netflix que tiene la voz de los involucrados, empezando por la estrella portuguesa que conformaría luego los “cuatro galácticos con Ronaldo, Beckham y Zidane, de la mano de Florentino Pérez.

La película documental tiene una duración de 105 minutos y desentraña lo que pasó detrás de uno de los traspasos más polémicos y dolorosos en la historia del fútbol español. La cinta, además, desliza una respuesta a la eterna pregunta: ¿Figo quería irse del Barcelona al Real Madrid?

El documental se llama “El caso Figo: El fichaje del siglo” (“The Figo Affair: The Transfer that Changed Football”, dirigida por David Tryhorn y Ben Nicholas, que acaba de llegar a la mencionada plataforma de streaming. Aquí te comentamos más de lo que trae la producción británica y cómo puedes verla de manera online.

Hinchas del Barcelona mostrando su rechazo a Figo (Foto: EFE)

¿DE QUÉ TRATA “EL CASO FIGO: EL FICHAJE DEL SIGLO”?

El documental “El caso Figo” sigue los pormenores detrás del conocido como el fichaje del siglo, por sus repercusiones y consecuencias. El programa empieza con un clásico entre el Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, con Luis Figo de blanco, un encuentro que se debió suspender por todos los objetos, como botellas, que se le arrojaron al enemigo público de la afición culé.

De ser un héroe y un ídolo, ante la ovación de los fanáticos, Figo salió entre abucheos, insultos y gestos obscenos. ¿Por qué el portugués se fue al clásico rival si tenía todo y amaba la camiseta del Barza? Esa es la pregunta que la película responde de a pocos con los involucrados y testigos directos, como Pep Guardiola, Florentino Pérez, José Veiga, Paulo Futre y, por supuesto, el mismo Figo.

El portugués cuenta su verdad, responde viejas incógnitas y siempre resalta los años luminosos que vivió cuando llegó, a los 22 años, al club culé. Se repasa, así, sus primeros goles en el Barcelona, su gran amistad con Guardiola, quien todavía parece tener la incredulidad, a pesar de los más de 20 años transcurridos, de que su gran amigo se haya ido a la otra orilla del fútbol español.

Si hay una gran pregunta que podría responder este documental es que Figo no habría tenido intenciones de irse del Barcelona y recaer en el Real Madrid con un pago mayor a cuatro veces de lo que le ofrecía el club culé. Hubo otros detalles que sucedieron en la interna para entender la realidad de su decisión: hay mentiras, estrategias, ambiciones. “El caso Figo”, sin duda, es una gran opción para los amantes del fútbol y de las polémicas ineludibles dentro y fuera de las canchas.

Luis Figo cuando fue fichado por el Real Madrid (Foto: Getty Images)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CASO FIGO: EL FICHAJE DEL SIGLO”?

Luis Figo

Florentino Pérez

Joan Gaspart

José Veiga

Paulo Futre

Pep Guardiola

Roberto Carlos

¿CÓMO VER “EL CASO FIGO: EL FICHAJE DEL SIGLO”?

La película documental “El caso Figo: El fichaje del siglo” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix desde el jueves 25 de setiembre. Para verlo de manera online, puedes dar click en este enlace de la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “EL CASO FIGO: EL FICHAJE DEL SIGLO”