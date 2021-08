Uno de los personajes más recordados de “El Chavo del 8” es la ‘Chilindrina’, la niña astuta y traviesa de la vecindad que casi siempre se salía con la suya. La encargada de dar vida a la hija de ‘Don Ramón’ fue la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, quien actualmente tiene 70 años.

Si bien la artista siempre se muestra feliz y sonriente a través de sus redes sociales, hubo un tiempo en que no se quería levantar de la cama pues estaba pasando por un momento difícil en su vida.

En septiembre de 2019, María Antonieta tuvo que enfrentar la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, quien se encontraba grave de salud debido a una neumonía. El dolor que le produjo perder a su compañero de vida le provocó una fuerte depresión.

LA VEZ QUE MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES SUFRIÓ DE DEPRESIÓN

Tras la muerte de su esposo, la actriz María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su personaje de la ‘Chilindrina’, cayó en una profunda depresión que por poco la arrastra al abismo.

“Al fallecer pues... no sé, ya no sé qué me pasó. Ya no recuerdo. Estoy tratando de recordar qué me pasó porque ya no fui a trabajar porque la única manera de sacarme adelante era distrayéndome, la única manera de distraerme pues era trabajando”, expresó la actriz al programa televisivo ‘De primera mano’.

“(Fue) un shock emocional terrible. Estuve cinco meses en mi casa sin poder hacer nada. Casi sin levantarme (de la cama) y después empecé otra vez a trabajar un poquito, y luego se nos viene lo de la pandemia (de la COVID-19) y ya”, agregó la artista.

Una de las consecuencias de la depresión fue que María Antonieta bajó 10 kilos. Sin embargo, fue ella misma quien se percató de la terrible situación por la que atravesaba y poco a poco, al notar su deterioro, decidió levantarse.

“No sabía qué iba a ser de mí. Me la pasaba acostada nada más (…) Llegó un día en que me desperté y dije ‘¿Quién es ese cadáver que está ahí, en frente mío?’ (…) Baje diez kilos, me levantaba y me ponía a temblar”, indicó.

Poco a poco la ‘Chilindrina’ logró recuperarse después de recibir la ayuda de varios especialistas. Antes de que ocurrieran todos estos acontecimientos, la artista mexicana se encontraba realizando su ‘Gira del adiós’, la cual se vio paralizada debido a las restricciones por el COVID-19.

¿QUÉ CIRUGÍA SE HIZO MARÍA ANTONIETA DE LA NIEVES PARA LUCIR SIEMPRE JOVEN?

De acuerdo con la revista TvNotas, una amiga de la actriz reveló que se habría sometido a una cirugía de rejuvenecimiento, pero que se mantiene en absoluta reserva.

“Ni ella [María Antonieta] ni el cirujano que le hizo la intervención han querido decirlo, a finales del año pasado se sometió a una operación con láser. Ella se operó con el prestigiado doctor Miguel Ángel Guevara, que ha intervenido a famosas como Yolanda Andrade y Mimí”.

“Ha sido muy hermética al respecto, pero hasta donde tengo entendido le estiraron la piel y le quitaron las ‘patas de gallo’. Fue una intervención muy rápida y no invasiva. Salió ese mismo día del hospital”, añadió.

La fuente consultada por el medio mexicano manifestó que tras el procedimiento pareciera que le hubiesen quitado 20 años, por lo que está contenta con los resultados y con muchos ánimos.