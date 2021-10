De ídolo a ídolo. Nadie pensaría que la estrella del fútbol argentino Diego Armando Maradona sería un gran fanático del programa “El Chavo del 8″, creado por Roberto Gómez Bolaños, a tal punto que solicitara los capítulos completos de la serie a cambio de brindar una entrevista.

A casi un año de la muerte del astro argentino, el denominado “Pelusa” sigue dando mucho que hablar y en esta ocasión lo hizo de la mano del recordado “Chespirito”, pues, no todos conocían que durante sus momentos libres le gustaba ver las historias y aventuras de los inquilinos de la vecindad de “El Chavo del 8″.

Por ese motivo, el exfutbolista quiso tener la colección completa de capítulos de “El Chavo del 8″, esto era como una forma de expresar el gran cariño y aprecio que le tenía a ese programa y a su creador Roberto Gómez Bolaños.

Roberto Gómez Bolaños, más conocido como 'Chespirito'. En la foto, caracterizado como el personaje que le daría fama mundial, el Chavo del 8.

EL PEDIDO DE DIEGO ARMANDO MARADONA A CAMBIO DE DAR UNA ENTREVISTA

En su momento el recordado futbolista Diego Maradona tuvo un peculiar requerimiento a cambio de brindar una entrevista a un medio de comunicación, lo cual sorprendió a muchos. Esto se trataba de tener toda la colección completa de capítulos de “El Chavo del 8″ para distraerse en sus ratos libres.

Así lo indicó Matías Martín, conductor del programa argentino “Fugitivos” quien reveló que este fue el requisito del astro del fútbol para conceder una entrevista.

Este hecho -según anotó- habría ocurrido hace muchos años atrás cuando Diego Maradona se encontraba en Cuba donde se venía rehabilitando. Como era de esperarse, esto sorprendió a todo el personal del programa debido a lo difícil que esto significaba.

Diego Maradona murió a los 60 años en su casa de Tigre en Argentina.

¿POR QUÉ ERA DIFÍCIL CONSEGUIR TODOS LOS CAPÍTULOS DE “EL CHAVO DEL 8″?

Si bien el programa de “El Chavo del 8″ fue emitido en más de quince países, por lo que esta petición aparentemente sería fácil, esto no fue así debido a que Maradona solicitó todas las temporadas de la serie en formato VHS.

Es por ello, que para la producción de “Fugitivos” era todo un reto debido a que en Cuba solamente transmitía programas nacionales y no existía el cable.

“Le pidió a la producción todas las temporadas de El Chavo del 8 en formato VHS. Fue un tanto sorpresivo que nos dijera eso en aquel momento”, reveló Martín.

CUANDO DIEGO MARADONA CONOCIÓ A ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

La admiración que tenía Diego Maradona hacia “Chespirito” era muy gran a tal punto que un día llegaron a conocerse. Esto ocurrió en el 2005 cuando el exfutbolista invitó a Roberto Gómez Bolaños a participar de su programa “La noche del 10″, donde pudieron reconocer la admiración mutua que sentían por su gran trabajo en cada una de sus actividades.

Fue así que el recordado “Chespirito” llegó al foro de Maradona rodeado de gran ovación y donde se escuchaban aplausos por todos lados, acompañada de una coreografía hecha por más de cinco niños vestidos como el Chavo del 8.

El momento más emotivo fue cuando se abrazaron en el medio del set.

“Usted es mi ídolo, maestro. Usted es mi ídolo de verdad”, dijo un Maradona muy emocionado.

“Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encantan, como los que Maradona pegado al pasto y al balón”, respondió “El Chavo del 8″.

En medio de la conversación Diego Armando recordó el gran cariño que tiene a los programas de “El Chavo del 8″.

“Lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía al Chavo era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro de mí”, señaló el exfutbolista.

Lamentablemente, en noviembre del 2014 Roberto Gómez Bolaños falleció y en noviembre del 2020 Diego Armando Maradona dejó este mundo.