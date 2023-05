Es una de las series sino la serie infantil más importante producida en la historia de Latinoamérica. Por eso mismo, a cuatro décadas de que dejó de producirse como programa independiente, “El Chavo del 8″ sigue captando la atención de su legión de millones en todo el mundo. Por eso mismo, ahora te contaremos un detalle en el que pocos repararon: ¿Por qué don Ramón no trabajó con Jaimito, el cartero, en dicho programa?

La producción y creación más emblemática del recordado Roberto Gómez Bolaños comenzó a emitirse en febrero de 1973 y concluyó su ciclo a mediados de 1981. Es decir, durante más de casi una década cautivó a su audiencia semana a semana.

No obstante, durante ese período las desavenencias entre los actores del reparto no faltaron. Incluso al punto de no poder soportarse más y dar un pase al costado. Eso ocurrió en su momento con Carlos Villagrán y Ramón Valdés.

"El Chavo del 8" sigue siendo visto por millones de niños en la actualidad (Foto: Televisa)

RAMÓN VALDÉS HIZO DE DON RAMÓN EN “EL CHAVO DEL 8″ HASTA 1979

El actor mexicano ya había formado parte de diversas producciones televisivas y cinematográficas antes de ingresar a la Vecindad, pero qué duda cabe que el papel de Don Ramón fue el que lo llevó a tener fama internacional.

Sin embargo, las diferencias con la dirección del programa, en especial por la injerencia que aparentemente empezó a tener Florinda Meza en las decisiones de producción, terminó por colmar la paciencia de Valdés, quien en 1979 optó por dar un paso al costado.

Con su ausencia, Chespirito se vio en la necesidad de insertar un nuevo personaje para que la armonía de roles protagónicos del programa no se viese afectada.

Ramón Valdés junto a Florinda Meza en plena grabación (Foto: Televisa)

RAÚL “CHATO” PADILLA INGRESÓ COMO “JAIMITO, EL CARTERO” EN “EL CHAVO DEL 8″

Ante este panorama, Gómez Bolaños llamó al actor, también veterano y de amplia trayectoria, Raúl Padilla Mendoza, más conocido en el ambiente artístico como “Chato”.

Su personaje iba a ser Jaime Garabito, conocido ampliamente como “Jaimito, el cartero”; quien apareció por primera vez en 1979 junto a Doña Nieves, un papel más que hizo María Antonieta de las Nieves.

Por este motivo es que Don Ramón y el personaje oriundo de Tangamandapio nunca pudieron trabajar juntos, ni siquiera cuando “Monchito” regresó brevemente al programa en 1981, ya que en aquella temporada el “Chato” Padilla abandonó el programa.