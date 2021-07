Nuevamente, Florida Meza es involucrada en un desacuerdo relacionado a su trabajo en los proyectos de ’'Chespirito’'. Esta vez, la actriz mexicana fue cuestionada por su cercanía al ’'abogado de las estrellas’',Guillermo Pous, pues se presume que ambos estarían trabajando en una batalla legal contra el hijo de su ex esposo.

MÁS INFORMACIÓN: La verdadera razón por la que María Antonieta de las Nieves se distanció de Florinda Meza

La mediática lucha que mantiene con Roberto Gómez Fernández fue el tema que cuestionaron los reporteros; esto no simpatizó a la mexicana, quien terminó explotando de cólera frente a las cámaras del programa ’'Sale el Sol’'

A inicios de Julio, una instantánea protagonizada por Florinda Meza y Guillermo Pous desató los rumores de una guerra en aras de obtener el poder absoluto de las regalías de ’'El Chavo del 8′'. Por esta razón, diversos periodistas llenaron de preguntas a ’'Doña Florinda’.

MÁS INFORMACIÓN: Cuáles son los derechos que está reclamando Florinda Meza sobre Roberto Gómez Bolaños

ESTO DIJO FLORINDA MEZA

Sobre la delicada situación legal con su hijastro, la actriz de 72 años declaró fastidiada lo siguiente: “¡Ay, qué pregunta! Estás volviendo a plantear, estás volviendo a condicionar algo para que uno conteste lo que ustedes quieren”.

Así mismo, evitó brindar mayores comentarios, pues asegura que para eso tiene a su representante legal: “Yo no puedo contestar más que hasta donde sé. Y lo que quieran saber de cuestiones legales, tienen que hablar con el licenciado. Uno a veces no sabe qué está firmando, ¿cómo me voy a comprometer yo con empresas productoras?”

¿FLORINDA MEZA NO RECIBE REGALÍAS?

La esposa de Gómez Bolaños también confesó no estar recibiendo regalías por su trabajo en los famosos programas de ’'Chespirito’':

“Es que ahorita no hay regalías, sacaron los programas del aire, no hay regalías, pero como yo dije en mis redes, yo no necesito del programa “Chespirito” para vivir, claro que tengo determinados derechos como todos los actores, y cuando se está transmitiendo sí hay regalías”.

LOS DERECHOS QUE RECLAMA FLORINDA MEZA

El pasado 30 de abril, se hizo público que Florinda Meza pretende reclamar sus derechos como coautora literaria del programa de ‘‘Chespirito’’, además de solicitar ser incluida en la negociación de la retransmisión de los programas de su esposo. Por otro lado, la actriz también reclama la propiedad intelectual, imagen y derechos biográficos del comediante.

El abogado de Meza aclaró que ella no busca apropiarse de la obra del también productor, de la cuál es dueño el hijo del fallecido actor; sino los de la persona, es decir, de Roberto Gómez Bolaños.

“Son derechos que no se encuentran expresamente mencionados en el testamento de don Roberto, por lo cual se debe verificar de qué manera, a través del estudio que estamos realizando, deben ser adjudicados tanto los derechos biográficos, como los derechos de imagen, esto nada tiene que ver con el concepto de Chespirito”, explicó a Ventaneando Guillermo Pous.