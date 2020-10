Amazon Prime Video acaba sorprender a todos sus seguidores de revelar el primer teaser de “El Cid”, su nueva serie original que será protagonizada por Jaime Lorente, el recordado Denver de “La Casa de Papel”, quien interpretará a Rodrigo Diaz de Vivar, una de las figuras más importantes de la historia española.

Las imágenes muestran al hombre detrás de la leyenda y detallan pasajes del épico viaje que debió emprender desde que era apenas niño hasta convertirse en uno en el Cid, un héroe de guerra que acabará siendo el personaje más importante de su época.

“Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Como herencia solo me dejó una espada. Con esta espada, hoy he conseguido la gloria. Pero cuando caiga en batalla seguramente nadie se acordará de mi nombre”, se escucha decir a la voz en off del clip que dura menos de un minuto.

Además de Jaime Lorente, el elenco de “El Cid” está conformada por un destacado grupo de actores como José Luis García-Pérez, Elia Galera, Carlos Bardem, Juan Echanove, Alicia Sanz, Juan Fernández, Ginés García Millán, Álvaro Rico -el inolvidable Polo de ‘Élite’, entre muchos otro más.

“El Cid” es una serie original de Amazon Prime Video creada por Luis Arranz y José Velasco, quien se desempeña además como productor ejecutivo y lidera del equipo de guionistas. En tanto, Marco A. Castillo y Adolfo Martínez Pérez han sido los directores encargados de la puesta en escena.

La fecha de estreno de esta nueva producción, cuyo rodaje inició en octubre del año pasado en los lugares emblemáticos donde ocurrieron parte de los hechos históricos que recoge esta ficción, aún es un misterio, pero lo que sí es oficial que llegará a la plataforma antes que acabe el 2020.

