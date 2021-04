“El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo” (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It” en su idioma original) es la octava película este universo cinematográfico de terror que los fans llaman ‘Warrenverso’, y será dirigida por Michael Chaves en lugar de James Wan. A pesar de eso, promete ser igual de aterradora que las anteriores entregas.

Patrick Wilson y Vera Farmiga volverán a interpretar los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, matrimonio que ayuda a las personas que se encuentran poseídas por espíritus demoníacos.

“The Conjuring 3”, que cuenta con James Wan y Peter Safran como productores, fue anunciada en junio de 2017, y en agosto de ese año, Wan dijo a Entertainment Weekly que los cineastas “han estado trabajando duro en The Conjuring 3. Estamos en medio del trabajo del guion, y todavía no lo acabamos. Queremos asegurarnos de que el guion esté en un lugar realmente bueno. Con la cantidad de personas que han amado las dos primeras. No quiero ir a prisa a la tercera si es posible”.

El rodaje de la nueva entrega empezó en junio de 2019 en Atlanta, Georgia, y la actriz principal Vera Farmiga anunció en Instagram que las grabaciones terminaron en agosto del mismo año.

"El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo" liberó sus primeras imágenes oficiales. (Foto: Warner Bros)

HISTORIA DE “EL CONJURO 3: EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO”

De acuerdo a la sinopsis, “‘El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo’ revela una espeluznante historia de terror, asesinato y un mal desconocido. Este caso sorprendió a investigadores paranormales experimentados como Ed y Lorraine Warren. Es uno de los casos más sensacionales de sus archivos. Empieza con la lucha para salvar el alma de un joven y después les lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes”.

Esto significa que la tercera película se centrará en el caso de Arne Johnson, el cual es mejor conocido como ‘El diablo me obligó a hacerlo’ y presenta a un hombre llamado Arne Cheyne Johnson, quien fue acusado y juzgado de asesinato, pero su defensa argumentó posesión demoníaca para probar la inocencia de su cliente.

EL CASO JOHNSON

Arne Cheyenne Johnson es un estadounidense que aseguró haber matado a su casero como consecuencia de una posesión demoníaca.

El caso ‘The devil made me do it’ (‘El diablo me obligó a hacerlo’) data de 1981 y se popularizó en el Tribunal Superior de Connecticut. Cuando era procesado por homicidio en primer grado, Arne Cheyenne Johnson se declaró no culpable del asesinato de Alan Bono y los Warren testificaron en su defensa, que argumentaba la “posesión demoníaca” como causal del delito. Al final, el acusado fue condenado a entre 10 y 20 años de cárcel, aunque solo cumplió 5 de estos.

TRÁILER DE “EL CONJURO 3″

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CONJURO 3″

Vera Farmiga como Lorraine Warren.

Megan Ashley Brown como la joven Lorraine Warren.

Patrick Wilson como Ed Warren.

Mitchell Hoog como el joven Ed Warren.

Sterling Jerins como Judy Warren.

Ruairi O’Connor como Arne Cheyenne Johnson.

Sarah Catherine Hook como Debbie Glatzel.

Julian Hilliard como David Glatzel.

Charlene Amoia como Judy Glatzel.

Ronnie Gene Blevins como Alan Bono.

Shannon Kook como Drew Thomas.

Steve Coulter como Padre Gordon.

Ingrid Bisu

Eugenie Bondurant

Stacy Johnson

Davis Osborne como John Beckett.

Ashley LeConte Campbell como Meryl Dewitt.

Mark Rowe como sargento Thomas.

Paul Wilson como Carl Glatzel.

Kaleka como Jurado Foreman.

Andrea Andrade como Katie.

Stella Doyle como la Sra. Haskett

Keith Arthur Bolden como el sargento Arcilla

Nicky Buggs como Bruja.

Rebecca Lines como Bruja

Fabio William como Bill Ramsey.

FECHA DE ESTRENO DE “EL CONJURO 3: EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO”

“El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo” debía estrenarse a nivel mundial el 11 de septiembre de 2020, pero debido a la pandemia de coronavirus, se estrenará el 4 de junio del 2021.