La sorpresiva muerte del actor y cantante Julián Figueroa a los 27 años sorprendió al mundo del entretenimiento mexicano, esto debido a que el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia fue hallado sin vida en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX.

El actor, cuya producción más reciente fue en “Mi camino es amarte” al lado de Ara Saldivar, dejó huérfano a José Julián, su único hijo, fruto de su matrimonio con Imelda Garza Tuñón, y devastada su madre, quien fue la responsable de liderar las honras a su memoria.

Y es que pese a haber logrado destacar en la música y participar de un emotivo homenaje a la Virgen de Guadalupe, la celeb de México no pudo cumplir un sueño pese a sus múltiples intentos.

Julián Figueroa tuvo un único hijo a sus 28 años (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

LOS HIJOS DE JOAN SEBASTIAN

Para nadie es un secreto que el fallecido cantante mexicano era un amante de las mujeres, protagonizando varios romances y convirtiéndose en padre de ocho hijos con figuras como Teresa González, Maribel Guardia, Alina Espino y Erica Alonso.

Con el paso de los años, los hijos del artista han decidido entre seguir sus pasos, convirtiéndose en actores y cantantes, o llevar una vida más discreta y alejada de las cámaras, aunque todos siguiendo un camino lejos de sus hermanos.

De hecho, el intérprete de “Secreto de amor” tenía como uno de sus mayores anhelos reunir a sus hijos y que estos pudieran tener una relación más cercana y familiar, algo que no consiguió hasta su muerte en 2015.

Joan Sebastian tuvo ocho hijos con cinco parejas diferentes. Lamentablemente, algunos de ellos perdieron la vida incluso antes de la partida del cantante (Foto: Joan Sebastian / Instagram)

EL SUEÑO QUE NO CUMPLIÓ JULIÁN FIGUEROA

De acuerdo con Univision, la muerte de Joan Sebastián golpeó a Julián Figueroa, uno de sus hijos más cercanos, por lo que se propuso cumplir con el sueño de su padre de la unión familiar.

“Cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo, siempre me dijo ‘yo no pude llorar bien a mi papá, mamá’”, indicó Maribel Guardia.

Pese a intentarlo, Julián no consiguió reunir a sus hermanos, algunos de los cuales incluso destacaron hacer el intento. “No hay ninguna relación ni creo que la vaya a ver, la verdad”, explicó José Manuel, el mayor de los hijos de Joan Sebastian.

La condición como hijos de diferentes madres siempre dividió a los herederos del cantante, que no se consideraban hermanos, pese a que sí lo eran en la realidad, algo que destacó Juliana Figueroa, la menor del clan.

“Yo no tengo relación con mis hermanos, no la he tenido en mucho tiempo y ni la tuve cuando mi papá estaba vivo”, indicó la influencer.

Incluso, algunos medios destacaron que el fallar en su sueño de reunir a la familia deprimió a Julián y lo acercó a la bebida, llegando a pedir ayuda para dejar la adicción y hallando fuerza en su compromiso con Imelda Garza.