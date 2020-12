Protagonizada por Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas, Arón Piper y Roberto Enríquez, “El desorden que dejas” es una serie española de Netflix que sigue a Raquel, una profesora de literatura, que acepta reemplazar a una maestra que aparentemente se suicidó, pero que en su primer día en el instituto Novariz, recibe una nota que dice “¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?”

Alarmada por la situación empieza a investigar lo que sucedió con su predecesora y va desenredando una maraña de mentiras muy peligrosas que la hacen temer por su vida. Raquel trata de infundir respeto en sus alumnos, pero los chantajes no cesan.

Mientras Raquel recorre un sinuoso camino hasta descubrir la verdad, “ El desorden que dejas ” revela los secretos de Viruca y muestras las decisiones que la llevaron a la muerte. Entonces, ¿quién asesinó a la esposa de Mauro, la amante de Tomás Nogueira y la obsesión de Iago Nogueira?

Iago fue uno de los sospechosos por la muerte de Viruca (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL DESORDEN QUE DEJAS”?

En el sexto episodio de la series española de Netflix Roi le confiesa a Raquel que fue el quien estaba detrás del acoso, es decir, él mandó el video íntimo y la obligó a hacer esas preguntas en el examen. Roi también dijo que fue para obligarla a investigar la desaparición de Viruca, ya que no creía que la profesora se hubiera suicidado.

Pero fue Mauro quien asesinó al perro de Raquel cuando entró en su casa para buscar el teléfono de su exesposa. Después de pasar la noche con la maestra sustituta, le contó que él y Viruca fingieron su divorcio y chantajearon al padre de Iago para que les el dinero que la pareja necesitaba para saldar sus deudas.

Con Tomás como principal sospechoso del asesinato de Viruca, Raquel continua investigando y cuando está a punto de ver el video con el que su colega chantajeó a Nogueira aparece Gabriel Acevedo y se la lleva con engaños.

Tomás, Iago y Gabriel se disponen a darle a Raquel el mismo final que a Viruca, pero Iago se arrepiente y la ayuda a escapar. Finalmente, Acevedo y Nogueira son encarcelados por manejar una red de prostitución y por la muerte de Viruca.

Al final de "El desorden que dejas" se demostró que Viruca no se suicidó (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL DESORDEN QUE DEJAS”?

Aunque el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio oficial sobre el futuro de “El desorden que dejas” lo más probable es que no consiga una segunda tanda de capítulos, ya que fue anunciada como una miniserie.

Además, considerando que tanto el libro de Carlos Montero como el último episodio la serie española tienen un final cerrado una continuación no sería posible. Sin embargo, los creadores de la ficción podrían buscar otras opciones.

Si bien el misterio principal se resuelve al final de la primera entrega de “El desorden que dejas”, podrían crear otra historia ambientada en el mismo pueblo y centrada en nuevos personajes. Pero hasta el momento no hay nada confirmado.

Sin embargo, en una entrevista con El Confidencial, Montero descartó la idea: “Siempre digo que ojalá y ‘Elite’ me dure 20 temporadas y sea nuestra ‘Anatomía de Grey’ en Netflix, porque me apetece seguir mucho con esta serie ya que está pensada para ser de larga duración, pero ‘El desorden que dejas’ no. Esta es una temporada y ya está, es la adaptación de la novela”.