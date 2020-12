“El desorden que dejas” es una serie española producida y dirigida por Carlos Montero para Netflix, que a la vez es basada en la novela homónima del 2016. La historia sigue a Raquel, una profesora de literatura que se ve atormentada por una muerte dentro del instituto donde acaba de empezar a trabajar.

La serie ha recibido numerosas críticas positivas en la plataforma de streaming por las actuaciones de su elenco principal, que incluyen a Inma Cuesta como Raquel Valero, Bárbara Lennie como Elvira ‘Viruca’, Tamar Novas como Germán Araujo, Arón Piper como lago Nogueira y Roberto Enríquez como Mauro Muñiz.

No obstante, su reparto secundario también ha recibido los elogios de los fans, destacando nombres como Xavier Estévez, Xosé Touriñám, María Tasende, Camila Bossa y Abril Zamora. Esta última actriz ha causado una gran sensación en las redes sociales, porque se ha convertido en un símbolo para un sector de la población.

Y es que en el rol de Tere, Abril Zamora es una actriz transexual que hace de un personaje igual sin los tropos comunes exagerados de las series de televisión. Carlos Montero y su equipo han hecho lo posible por mantener la serie lo más real posible, algo que sus fans han agradecido por respeto a la comunidad LGTB.

ABRIL ZAMORA, LA ACTRIZ TRANSEXUAL DE “EL DESORDEN QUE DEJAS”

Abril Zamora es una actriz, escritora y directora transexual española famosa por interpretar el papel de Moon en “Vis a Vis” de Fox España. La actriz apareció como una prisionera transgénero en la serie española, aunque en realidad nunca se especificó este hecho porque en realidad no fue necesario:

“Nunca se habló de que fuera trans, aunque era obvio porque fue interpretada por una actriz trans en un proceso de transición muy temprano. Sin embargo, su trama no se enfoca sobre la transexualidad: se puede mencionar en algún momento como un rasgo, pero nunca influyes en eso. Creo que eso es integración,” comentó Zamora en una entrevista.

En "El desorden que dejas", Abril Zamora hace de una mujer trans, pero no gira en torno a eso (Foto: Netflix)

Al explicar cómo consiguió el papel, Zamora comentó: “Comencé la transición en abril de 2017 y la directora de casting de Globomedia, Tonucha Vidal, me llamó en octubre. Me dijo que el personaje de Vis a vis era una chica con un problema de drogas, que era para una sola secuencia, que no tenía nombre y que creía que podía hacerlo bien. Como les gustó mucho mi prueba, hicieron crecer el personaje“.

En “El desorden que dejas”, se la ve como Tere y aparece en seis episodios. La actriz de 39 años ha actuado en una serie de películas y programas de televisión que incluyen “Paquita Salas”, “Indetectable”, “Anclado”, “El que se avecina” y “El perfume: la historia de un asesino”. También ha escrito la segunda temporada de “Elite” para Netflix.

Abril Zamora en "El desorden que dejas" (Foto: Netflix)

Al ver su participación en “El desorden que dejas”, muchos han felicitado a la serie por hacer un trabajo encomiable con respecto a la representación de un personaje transexual. Un usuario de Twitter comentó que en efecto el elenco incluye una actriz trans, que hace de un personaje trans cuyo rasgo principal no es ser trans, sino que tiene un papel ordinario con una vida ordinaria.

Por supuesto, otros también comentaron que la inclusión de Abril Zamora, considerando su experiencia y su desenvolvimiento en la pantalla chica, ha sido una de las mejores elecciones para “El desorden que dejas”. Incluso aunque ella no forme parte del elenco principal de la serie, no hay duda que su actuación abrirá más puertas para la comunidad LGTB en papeles similares, no como parte de un proyecto de inclusión, sino como un elemento común y corriente de la sociedad real o ficticia de la serie.