Reseña. Tal como prometió el himno, el día de la suerte llega de tanto hacerse esperar, aunque no para Héctor Lavoe, sino para su imitador peruano, un profesor chalaco llamado Toño, cuya vida da un vuelco cuando ‘La Voz’ pisa Lima para presentarse en la entonces Feria del Hogar. Es 1986. El Perú está a punto de ingresar a una de las crisis económicas más grandes de su historia. El terrorismo sigue galopante. Pero hay salsa y alegría a pesar de todo.

“El día de mi suerte” es la nueva serie original de Movistar, la segunda realizada en el Perú después de “Un día eres joven” y, sin dudas, la producción audiovisual más ambiciosa jamás hecha en este país, que poco a poco está acostumbrándose a una narrativa más sincera y atrevida, esta vez bajo el rostro de una comedia.

Creada por Héctor Gálvez y Diego Vega, “El día de mi suerte” no es ninguna biopic sobre Héctor Lavoe -y gracias a Dios que no lo es-, sino una ficción sobre un imitador de Héctor Lavoe, que si bien no es idéntico al mítico artista, tiene el traje, los lentes y hasta el brazo adelantado cuando baila en el manicomio, en una discoteca y cuando se presenta ante el mismísimo presidente de la República.

Toño es un tipo sin suerte. La vida no ha sido amable con él. No tiene padres a la vista. Su hermana está internada en un centro de salud mental. Tiene deudas. Una novia que está a punto de irse. Y varios sacos de azúcar que no puede vender. Pero al menos tiene un sueño cuando el ‘Cantante de los cantantes’ visita el Perú: conocerlo para reencaminarse. Esa es la meta. Toño está seguro que su suerte cambiará, ya lo verán.

“El día de mi suerte” es un título que no solo hace referencia al icónico tema de Lavoe, sino que puede y debe recogerse literalmente por los acontecimientos que tienen lugar desde el primer capítulo de la serie, dirigida con mucho acierto por el mismo Diego Vega junto a su hermano Daniel. Toño es confundido con el verdadero Héctor Lavoe y eso se convierte en una oportunidad para él, cuando creía que solo podía esperar del Perú lo peor. Eso sí, su suerte pende de un hilo. Después de todo, si algo es bueno, no puedo durar, ¿no?

De 4 episodios de 50 minutos, “El día de mi suerte” es el retrato de un país entre real y onírico, desde los ojos de un hombre que ha sido golpeado lo suficiente como para rendirse, pero que sigue soñando y que encuentra en su disfraz de Héctor Lavoe una escapatoria, sin imaginar que esa escapatoria podría materializarse de un día para otro. Es una comedia, pero el componente dramático es inmanente tras la torpeza de su protagonista, interpretado por Lucho Cáceres, un actor que ha sabido ganarse su lugar con justo derecho en la escena nacional.

Lucho Cáceres no es Héctor Lavoe. Es Toño. Y eso aún más interesante la ficción que tenemos en frente. El actor debe convertirse en este sencillo profesor que recibe en su casa apenas a cuatro estudiantes y a la vez debe asumir la identidad del mismo profesor pero con el disfraz del salsero más grande de todos los tiempos. Por eso mismo no es perfecto, pero eso no importa. No es Lavoe. Es Toño y eso es más que suficiente.

Junto a Cáceres son vistos muchos otros talentos nacionales, entre los que destaca Carlos Carlín como el singular promotor musical que trae a Lavoe al Perú y cómplice de Toño, así como Alejandra Guerra en el papel de la hermana del imitador, que pese a todo parece estar más en tierra que él. En sí, solo en el primer capítulo de “El día de mi suerte” desfilan decenas de reconocidos actores peruanos distribuidos en decenas de locaciones y eso es señal de cuán grande es la apuesta de Movistar para esta miniserie.

La música, por su puesto, no escasea, así como los detalles de la época, desde cabinas de teléfono decimonónicas hasta peinados ya hoy perdidos, desde escarabajos de varios colores hasta bigotitos pasados de moda. La producción se ha lucido. La realización es de calidad internacional y demuestra que en el país pueden hacerse grandes cosas si hay el apoyo necesario detrás. “El día de mi suerte” deja la valla bastante alta para próximos títulos ‘made in Perú’. Y eso que solo he visto su primer capítulo.

¿CÓMO VER "EL DÍA DE MI SUERTE"?