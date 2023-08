Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron protagonistas de una de las relaciones más mediáticas de los últimos años, la cual estuvo enmarcada por dedicatorias de amor y escenas románticas. Sin embargo, todo llegó a su final este primero de agosto, tras el anuncio oficial de ambos a través de las redes sociales.

En junio del 2021, la cantante Tini y el futbolista del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, iniciaron un intenso romance, de acuerdo con medios internacionales. La relación captó la atención de propios y extraños, sobre todo por la reciente separación del argentino con la madre de sus hijos, Camila Homs.

Uno de los momentos más románticos de la pareja se dio casi un año después, en junio del 2022, durante uno de los shows que ofreció Tini en Mendoza como parte de su tour “Quiero volver”. El mediocampista estuvo en un extremo del escenario y, a mitad del concierto, la cantante se acercó a la zona para dedicarle el estribillo de su tema “Acércate”.

“No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, le cantó la argentina.

“La pareja del año”

La romántica escena fue compartida en las redes sociales y enterneció a los seguidores de ambas celebridades, quienes no dudaron en calificarlas como “la pareja del año”.

En los meses siguientes las dedicatorias entre Tini y Rodrigo de Paul se hicieron más recurrentes a través de las redes sociales. Previo a otro show de la cantante, esta vez en Madrid, el campeón del mundo alentó a su entonces novia con un tierno mensaje.

“Brillá. Será una noche mágica por un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas porque vos sos magia. Te merecés esto y mucho más por tanto amor y dedicación a lo que hacés. No hay límites ni sueños con los que no puedas. Te admiro”, le dedicó de Paul a Tini en su cuenta de Instagram.

Tras dos años de relación, Rodrigo de Paul y Tini anunciaron la ruptura de su relación a través de sus redes sociales.