Basada en el libro del mismo nombre de Donald Ray Pollock, “El diablo a todas horas” (“The Devil All the Time” en su idioma original) es una película de suspenso psicológico de Netflix ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1960, en Ohio, y sigue una historia no lineal de varias personas perturbadas que sufren los daños de la posguerra.

La cinta, dirigida y coescrita por Antonio Campos y producida por Jake Gyllenhaal y Randall Poster, cuenta con un elenco conformado por Tom Holland, Sebastian Stan, Robert Pattinson, Tracy Letts, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård, Gabriel Ebert, Jason Clarke, Riley Keough, Drew Starkey, Haley Bennett, Harry Melling, Douglas Hodge y Jason Collett.

En un lugar llamado Knockemstiff, en Ohio, a lo largo de dos décadas transcurren varias historias que de alguna manera están relacionadas y conectadas. La primera se centra en Willard Russell (Bill Skarsgård), un hombre que en un intento desesperado por salvar a su esposa enferma de cáncer sacrifica al perro de su hijo como ofrenda a Dios. Cuando Charlotte muere Will se suicida y deja algo perturbador al pequeño Arvin, quien va a vivir con abuela Emma.

La siguiente muestra a Helen, una joven huérfana que se casa con el reverendo Roy, con quien tiene una hija llamada Lenora. Su fe la lleva a pensar que Roy es el hombre indicado, pero en realidad este se convierte en su verdugo: por un supuesto mandato divino asesina a su mujer e intenta revivirla, y cuando no lo consigue huye del lugar.

Mientras intenta escapar del pueblo Roy se topó con Carl y Sandy, un demente equipo de asesinos en serie, quienes se ofrecieron a llevarlo. Tras su muerte, su hija Lenora se queda con la abuela de Arvin.

Willard Russell sacrificó a la mascota de su hijo para que dios salvara a su esposa (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL DIABLO A TODAS HORAS”?

Algunos años después, Arvin y Lenora, quienes crecieron como hermanos, se protegían el uno al otro. Por eso cuando el joven descubrió que su hermanastra se suicidó por culpa del Pastor Teagardin (Robert Pattinson), quien se aprovechó de su fe para abusar de ella y embarazarla, tomo un arma y asesinó al nuevo reverendo.

Para no agobiar a su abuela, Arvin decidió ir al lugar dónde pasó parte de su niñez y en el camino se encontró con Carl y Sandy, pero antes de que ellos lo asesinaran al igual que a tantos hombres, el hijo de Willard Russell sacó un arma y le disparó a la pareja.

Cuando Lee Bodecker, el hermano de Sandy y un policía corrupto con varios muertos en su conciencia, se enteró de la muerte de su hermana empezó a eliminar todas las pruebas que podría perjudicar su elección como alguacil. Eso incluía a Arvin, no obstante, una vez más el joven corrió con suerte y sobrevivió.

Luego de seducir a Lenora, el pastor Teagardin hizo lo mismo con otras jóvenes (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL DIABLO A TODAS HORAS”?

“El diablo a todas horas” termina con el personaje de Tom Holland saliendo de Ohio en el auto de un extraño y mientras sucumbe al sueño piensa en enlistarse al ejército de los Estados Unidos. Al mismo tiempo el narrador de la historia habla sobre las posibilidades de Arvin, “Tal vez conocería a una chica y formaría una familia como lo hizo su papá”.

Después de tanta sangre y violencia la película de Antonio Campos cierra con una escena tranquila y esperanzadora. “Sentimos que si había un rayo de esperanza al final de este viaje tan oscuro, sería muy bienvenido y apropiado”, explicó el director a Esquire.

“Así que escribimos esta especie de desvanecimiento para dormir con un final en el que entra en una especie de estado de sueño y en el que hay una sugerencia de libre albedrío. Podría establecerse y formar una familia o podría ir y alistarse en la guerra de Vietnam, pero no ha decidido de una forma u otra”, agregó.

“Creo que el final de la película te está dando un pequeño respiro de la oscuridad, el peso y la violencia”, dijo Campos al medio antes mencionado. “De modo que en sí mismo se siente esperanzado”.