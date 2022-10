Disney+ presentó el tráiler y póster de EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK, una nueva película animada basada en el segundo libro de la popular serie de libros de Jeff Kinney. La canción original de la película, “Can You Smell Us Now”, escrita y producida por Jon Levine, con letra de Jeff Kinney e interpretada por Jimmy Tatro, también se encuentra ya disponible. EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK estrena el 2 de diciembre de 2022 en Disney+.

Las alborotadas aventuras de Greg Heffley, un estudiante de uno de los primeros años de secundaria angustiado y propenso a hacer desastres, continúan en EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK, esta vez centradas en la complicada relación con su hermano Rodrick, un adolescente de pelo puntiagudo, haragán e indisciplinado que pasa demasiado tiempo ensayando con su banda de rock, Löded Diper. Aunque le encanta atormentar a Greg, en el fondo tiene un profundo cariño por su hermano menor. Dirigida por Luke Cormican (Teen Titans Go!) y escrita y producida por Jeff Kinney, EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK tiene un elenco de voz integrado por Brady Noon (The Mighty Ducks), Ethan William Childress (mixed-ish), Edward Asner (UP: UNA AVENTURA DE ALTURA), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Erica Cerra (Power Rangers) y Hunter Dillon (DEADPOOL 2).