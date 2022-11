Dirigida por Charles Shyer, “El diario de Noel” (“The Noel Diary” en su idioma original) es una película romántica de Netflix producida por Margret H. Huddleston y Ridoyanul Hoq y que narra la historia de un novelista que mientras limpia la casa de su infancia en Navidad conoce a una mujer que busca a su madre biológica.

La cinta que se basa en la novela homónima del autor Richard Paul Evan y se estrena el 24 de noviembre de 2022 cuenta con Hartley, Andrew Gernhard y Norman Stephens como productores ejecutivos.

“El diario de Noel” tiene como protagonistas a Justin Hartley, Barret Doss, Bonnie Bedelia, Treat Williams y James Remar. Pero ¿quién es quién en la nueva película navideña de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL DIARIO DE NOEL”

1. Justin Hartley como Jake Turner

Justin Hartley, conocido por interpretar a Oliver Queen en la serie “Smallville” y a Kevin Pearson en “This Is Us”, asume el rol de Jake Turner, un famoso novelista que tras la muerte de su madre vuelve a su ciudad natal y conoce a una mujer que busca a su mamá.

Justin Hartley como Jake Turner en la película "El diario de Noel" (Foto: Netflix)

2. Barret Doss como Rachel

Barret Doss, actriz y cantante estadounidense principalmente conocida por su papel como Victoria Hughes en la serie de televisión “Station 19″, da vida a Rachel en “El diario de Noel”. Se trata de una joven que intenta encontrar a su madre y luego de seguir una pista llega a casa de Jake.

Barret Doss como Rachel en la película "El diario de Noel" (Foto: Netflix)

3. Bonnie Bedelia

Bonnie Bedelia, que participó en “The Gypsy Moths”, “They Shoot Horses, Don’t They?”, “Lovers and Other Strangers”, “Between Friends”, “The Boy Who Could Fly”, “The Stranger”, “Die Hard 2″ y “Anywhere But Here” interpreta a una amiga de la madre de Jake.

Bonnie Bedelia como la amiga de la madre de Jake en la película "El diario de Noel" (Foto: Netflix)

4. Treat Williams

Treat Williams, conocido por sus papeles en “Hair” (1979), “Dead Heat” (1988) y “Everwood” (2002-2006), es el responsable de dar vida a el padre de Jake quien no ha tenido contacto con su hijo desde hace más de 30 años.