CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Richard Paul Evan, “El diario de Noel” (“The Noel Diary” en su idioma original) es una película romántica de Netflix dirigida por Charles Shyer y que narra la historia de Jake Turner (Justin Hartley), un famoso novelista que regresa a la casa de su infancia, y Rachel (Barret Doss), una mujer que busca a su madre biológica.

Luego de recibir la noticia de la muerte de su madre, Jake debe volver al que alguna vez fue su hogar para encargarse de la casa de su familia. Debido a que el escritor lleva una vida solitaria, llega acompañado únicamente de su adorada perra Ava.

Mientras limpia y ordena la casa, Jake recibe la visita de Rachel, quien busca a su madre biológica. Lo único que sabe sobre esa mujer es que tenía alrededor de 18 años cuando dio a luz y que trabajó como niñera para la familia Turner poco antes de tener a su bebé.

El novelista Jake junto a su adorada perra Ava en la película "El diario de Noel" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL DIARIO DE NOEL”?

El protagonista de “El diario de Noel” le explica que no recuerda a su niñera y no tiene manera de ayudarla, pero justo cuando Rachel se marcha en su automóvil, al novelista se le ocurre que la vecina de su madre podría tener más información. Gracias a Ava, alcanza al personaje de Barret Doss y la lleva con Eleanor.

Aunque la vecina recuerda a la joven niñera de los Turner, no recuerda su nombre, así que sugiere buscar contactar a Scott, el padre de Jacob. Por supuesto, esa idea no le agrada al escritor, ya que no ha visto a su progenitor desde hace treinta años. No obstante, acepta acompañar a Rachel en su búsqueda.

En el camino y entre las cosas de Lois Turner, Rachel encuentra “El diario de Noel”, así descubre que su madre biológica abandonó a su familia porque la repudiaban por tener un hijo sin estar casada. Además, puede sanar algunas heridas al comprender que su Noel Ellis siempre la quiso.

¿Por qué Jake no habla con su padre?

Cuando Benjamín, el hermano de Jake, tenía siete años murió tras caer de un árbol durante una fuerte tormenta de nieve. Aunque Noel los ayudó a sobrellevar el difícil momento, la familia Turner no logró recuperarse. Lois quedó muy afectada y Scott los abandonó.

Luego del incómodo reencuentro de padre e hijo, Scott explica que el sonido de la rama rompiéndose nunca lo dejará en paz y confiesa que tenía la intención de llevarse a Jake, pero no podía arrebatarle a Lois lo único que le quedaba.

Jake hizo las paces con su padre y Rachel consiguió la dirección y nombre de casada de su madre. Pero eso no fue lo único que los protagonistas de “El diario de Noel” encontraron, ya que se enamoraron en el proceso. Sin embargo, no pueden estar juntos porque Rachel está comprometida con Alan.

El padre de Jake le contó que le envió varias cartas en la película "El diario de Noel" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL DIARIO DE NOEL”?

¿Jake y Rachel terminan juntos?

Después de una romántica noche, Rachel decide abandonar la búsqueda de su madre y a Jake para volver con su familia y su prometido Alan. El famoso novelista intenta contactarla sin éxito, así la noche de Navidad decide presentarse al pie de su ventana y declararle su amor.

Pero no consigue que Rachel admita lo que siente por él y no tiene más opción que regresar a la casa de su madre para organizar los últimos detalles antes de volver a la ciudad. Cuando está por marcharse aparece Rachel, lo que sugiere que terminan juntos.

¿Rachel encuentra a su madre?

Mientras Rachel regresaba con su familia, Jake buscó a Noel en su nueva dirección y logró hablar con ella. Además de agradecerle por apoyar a su familia tras la muerte de Benjamín, le cuenta que su hija la ha estado buscando y que leyó su diario.

Noel le agradece sus palabras y le pide que le diga a su hija que si alguna vez quiere verla y hablar no dude en contactarla.