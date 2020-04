“El dragón” estrenó su segunda temporada en Netflix y sin duda dejará en shock a sus seguidores por el desenlace que tendrá la historia que es protagonizada por Sebastian Rulli y Renata Notni. Cabe resaltar que la historia de “Miguel” y “Adela” llegó a su fin en enero a través de la señal de Univisión y tres meses después recién llega al catálogo del gigante de streaming.

El final que tiene esta producción nos deja en claro que las telenovelas están cambiando, ya que los personajes son más humanos y las tramas son más realistas y de ahí el polémico final. Todos pensaban que Miguel y Adela se quedarían juntos para siempre, pero lamentablemente, la tragedia volvió a enlutar la vida del protagonista.

El personaje que interpretó Renata Notni durante estas dos temporadas llegó a convertirse en uno de los más queridos, así que los seguidores de la historia esperaban que tenga un final feliz, pero los creadores de la serie decidieron que fuera otro y mucho más dramático.

¿QUÉ PASÓ CON ADELA CRUZ?

Después de convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo del narcotrafico, El Dragón se dispuso a cerrar los cavos que aún estaban sueltos, pero sin imaginar que acabaría hundido en un profunda depresión por su amada Adela.

Epigmenio siempre fue el gran enemigo de Miguel, él siempre quiso tener el poder, así que durante estos dos temporadas hizo todo lo que estuvo en sus manos para acabar con El Dragón, pero finalmente se quedó solo y fue enviado a la corcel, sin embargo, el se escapa con el principal objetivo de darle la última estocada.

El hombre conducía una camioneta a toda velocidad y llevaba a Adela como rehén, así que el financiero decide perseguirlo para rescatar al amor de su vida.

Al ver que Epigmenio no pensaba rendirse, Adela decidió sacrificarse. A pesar de estar atada de las manos, logró golpear al delincuente con sus piernas para desestabilizarlo. Tras el golpe, la camioneta terminó por estrellarse.

Miguel venía solo unos metros atrás y atestiguó cómo explotó el vehículo. De inmediato las llamas se propagaron por todos lados imposibilitando la supervivencia de Adela.

¿QUÉ DIJO LA ACTRIZ DEL FINAL DE SU PERSONAJE?

Renata Notni asegura que se sienta muy feliz y agradecida por la oportunidad que le dieron al ser parte del elenco de “El Dragón” y sobre todo le agradece a “Adela” por todo que e aportó a su carrera actoral. También ha confesado que sintió mucha pena y que le pareció muy injusto que su personaje muera en el capítulo final, pero finalmente aceptó la propuesta ya que fue algo diferente y cero predecible.

“Me pareció muy fuerte. Cuando leí el guion lloré mucho. Primero me parecía muy injusto porque decía ‘Adela no tiene la culpa’; sin embargo ella por amor también tomó decisiones equivocadas y absolutamente todo en la vida tiene consecuencias. Puede que no fue ella exactamente quien hacía daño a los demás, pero fue parte y se metió en un mundo muy peligroso. Y en un momento ella estuvo consiente y por amor tomó la decisión de quedarse”, explicó la actriz.

