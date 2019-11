La presencia de Yahaira Plasencia el último sábado en "El dúo perfecto" -donde interpretó su tema "Y le dije no" durante la presentación grupal de apertura- no pasó desapercibida para algunas participantes del reality.

Es así que Mayra Goñi, Vernis Hernández y Daylin Curbelo -quienes estuvieron bastante alejadas de la salsera en la coreografía- fueron consultadas sobre qué opinaban de su regreso a la pista del programa que conduce Gisela Valcárcel.

"Yo sentí como si no existiera, yo estaba gozando la canción… No me incomodó su presencia… Ella saludó a quienes conocía supongo… Yo solo hice lo que tenía que hacer, mi parte de la canción que me dijeron y ya", dijo Mayra Goñi.

Al ser consultada sobre qué opinaba de que Yahaira Plasencia hubiera preferido no hablar de su situación sentimental, dijo: “Seguro tiene temas complicados de los que no quiere hablar… Yo puedo hablar de mi vida sin complicaciones porque no escondo nada”.

Pese a que no quería opinar e incluso indicó que prefería guardar sus comentarios porque después empiezan a ‘chancarla’, Vernis Hernández destacó la evolución artística de Yahiara Plasencia con sarcásticos comentarios.

“Claro que la chica ha evolucionado. Está trabajando con Sergio George y cualquiera no trabaja con él. Tampoco cualquiera tiene la plata para poder hacerlo. Yo llevo 18 años y no me alcanza”,manifestó.

En tanto y a pesar a que inicialmente aseguró que "yo he aprendido que si no tengo nada bueno que decir mejor me quedo callada", Daylin Curbelo no dudó en arremeter contra Yahaira Plasencia.

“Lo que he visto es que tuvo un problema, que se desafinó y todo porque ella es así ¿no? Es desafinada, pero eso ya no tiene que ver con la producción del programa”, sostuvo.