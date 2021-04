Protagonizada por Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi y Huma Qureshi, “El ejército de los muertos” (“Army of the Dead” en su idioma original) es la próxima película de Zack Snyder sobre zombis.

El proyecto empezó como una secuela de “Dawn of the Dead” (“El amanecer de los muertos”), pero la historia tomó forma gracias a los guionistas Joby Harold y Shay Hatten. “Me encanta honrar el canon y las obras de arte, pero esta es la oportunidad de encontrar una manera puramente alegre de expresarme a través de un género. Será el juego de zombis más loco y consciente de sí mismo, pero no de la manera en que se hace un guiño a la cámara, de los zombis que todos han visto. Nadie me ha dejado nunca completamente suelto”, dijo anteriormente Snyder a The Hollywood Reporter.

Con un presupuesto que ronda entre los 70 y 90 millones de dólares, el rodaje de “El ejército de los muertos” comenzó el lunes 15 de julio de 2019 en Los Ángeles, California, y Albuquerque, Nuevo México, para luego pasar a Atlantic City, Nueva Jersey, donde se rodará en un casino.

Dave Bautista interpreta a Scott Ward en "El ejército de los muertos" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “EL EJÉRCITO DE LOS MUERTOS”

“’El Ejército de los muertos’ nos sitúa en Las Vegas donde, tras un brote zombi, la ciudad ha quedado en ruinas y aislada del resto del mundo. Scott Ward (Dave Bautista) es un lugareño de Las Vegas desplazado, antiguo héroe de la guerra zombi, que se dedica a hacer hamburguesas en las afueras de la ciudad a la que ahora llama hogar, y quien un día es abordado por el jefe del casino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) con la propuesta definitiva: irrumpir en la zona de cuarentena infestada de zombis para recuperar 200 millones de dólares que se encuentran en una cámara acorazada, y hacerlo antes de que la ciudad sea bombardeada por el gobierno en 32 horas.

Impulsado por la esperanza de que el pago podría ayudar a allanar el camino hacia una reconciliación con su hija Kate (Ella Purnell), Ward acepta el reto reuniendo a un equipo de expertos para el atraco

Sin embargo, en medio del atraco, Scott se encuentra con un inesperado obstáculo emocional cuando Kate se une a la expedición para buscar a Geeta (Huma Qureshi), una madre que ha desaparecido dentro de la ciudad. Con el reloj en marcha, una cámara acorazada casi impenetrable y una inteligente y rápida horda de zombis Alfa acercándose...”

En el evento virtual dedicado al lanzamiento del primer avance, Zack Snyder explicó que “reconstruimos el significado de un zombie, quiénes son los personajes buenos y malos y cómo se viven ciertas expectativas. Los zombis de esta película han evolucionado”, según reportó Sensacine.

“El ejército de los muertos” introduce dos tipos de zombis: los normales, que son lentos, y los Alfas, zombis “evolucionados que son rápidos y a los que tratamos como lobos. Son conscientes y pueden pelear en manada”.

Además de que cada tipo de zombi tiene un color de sangre diferente, algunos animales también son afectados por el virus, solo las aves son inmunes. “Eso lo decidimos en nuestra ‘ciencia’, que los pájaros serían inmunes [...] Si los pájaros tuvieran el virus zombi sería problemático”, explicó el director.

TRÁILER DE “ARMY OF THE DEAD”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL EJÉRCITO DE LOS MUERTOS”

Dave Bautista como Scott Ward, antiguo héroe de la guerra zombi.

Ella Purnell como Kate Ward, la hija de Scott.

Ana de la Reguera como María Cruz, una mecánica experta y vieja amiga de Ward.

Garret Dillahunt como Martin, el jefe de seguridad del casino.

Raúl Castillo como Mikey Guzman, un influencer para el que “todo vale”.

Omari Hardwick como Vanderohe, una máquina de matar zombis.

Tig Notaro como Marianne Peters, una escéptica piloto de helicópteros.

Nora Arnezeder como Lily, una guerrera conocida como el Coyote.

Matthias Schweighöfer como Ludwig Dieter, un alemán brillante experto en abrir cajas fuertes.

Samantha Win como Chambers, la amiga inseparable de Mikey Guzman.

Theo Rossi como Burt Cummings, un guardia de seguridad de poca monta.

Huma Qureshi como Geeta, una madre que ha desaparecido dentro de la ciudad.

Hiroyuki Sanada como Hunter Bly, el jefe del casino Bly Tanaka.

Richard Cetrone como Zeus

Michael Cassidy

Chelsea Edmundson como Misty Hillman

Steve Corona como Sr. Hillman

Parte del equipo de Scott Ward en "El ejército de los muertos" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “ARMY OF THE DEAD”?

“Army of the dead” se estrenará el 21 de mayo de 2021 en Netflix.