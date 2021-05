La nueva serie de comedia de Netflix The Upshaws trata de una familia negra de clase trabajadora de Indiana, que lucha por superarse y ser feliz mientras gestiona el día a día. El elenco está dirigido por el comediante Mike Epps y presenta algunos nombres conocidos, como Wanda Sykes y Kim Fields.

La comedia presenta varios talentos nuevos entre los niños Upshaw. Entonces, ya sea que simplemente no esté familiarizado con sus proyectos anteriores o simplemente se los esté presentando, hay que ver dónde hemos visto antes a estos actores antes. Acá les explicamos quién es quién en la serie y le recordaremos dónde los hemos visto antes.

Mike Epps (Bennie Upshaw)

Mike Epps, un comediante de larga data que podría ser mejor conocido como Day-Day de la franquicia de películas de los viernes, interpreta al patriarca de Upshaw, Bennie Upshaw. Bennie es un mecánico en Indiana que trata de que su familia le vaya bien, pero como su padre no estaba presente para enseñarle cómo proveer, Bennie se equivoca y comete muchos errores en el camino. Epps obtuvo papeles en “How High”, “Resident Evil: Extinction” y “Resident Evil: Apocalypse”.Interpretó a Black Doug en “The Hangover” y fue el personaje principal en el reinicio de “Uncle Buck” de 2016. Un par de sus especiales de stand-up se están transmitiendo actualmente en Netflix. No se los pierda.





Kim Fields (Regina Upshaw)

Kim Fields, conocida como Tootie de “The Facts of Life”, interpreta a Regina, esposa de Bennie y madre de tres de sus cuatro hijos, en “The Upshaws”. El año pasado apareció en un episodio de “Insecure” y en 2016 estuvo en la temporada 22 de “Dancing With the Stars”. La actriz estadounidense también se unió a “The Real Housewives of Atlanta” para la temporada 8. También ha incursionado en el mundo de las películas navideñas, incluidas “You Light Up My Christmas” y “Wrapped Up in Christmas”. Las apariciones en televisión de principios de su carrera incluyen Living Single, The Steve Harvey Show, The Drew Carey Show, Kenan & Kel, Martin y The Fresh Prince of Bel-Air (Príncipe del Rap en español).





Wanda Sykes (Lucretia)

Wanda Sykes interpreta a Lucretia. (Foto: Netflix)

Quien no se ha reído con Wanda Sykes, quien ahora interpreta a Lucretia, la hermana de Regina. Es conocida por películas como “Friendsgiving”, “Evan Almighty”, “Bad Moms” y “Pooty Tang”.Su voz, además, aparece en series animadas como “Bob’s Burgers”, “Vampirina” y “Harley Quinn” y ha realizado una serie de Stand Up, incluido “Wanda Sykes: Not Normal”, que se transmite en Netflix. Es conocida en la pantalla chica como Daphne Lido en “Black-ish”, Barb Baran en “The New Adventures of Old Christine” y se interpretó a sí misma en “Curb Your Enthusiasm”. La trayectoria es larga.

Page Kennedy (Pato)

Page Kennedy interpreta al amigo de la infancia de Bennie Upshaw que trabaja con él como mecánico. Los espectadores pueden reconocer a Kennedy como el mariscal de campo Radon Randell de la temporada 2 de “Blue Mountain State”, o al fugitivo Caleb Applewhite en “Desperate Housewives”. Interpretó a un traficante de drogas en “Weeds” y también apareció como invitado en varias series de comedia, drama y acción, como “CSI: Crime Scene Investigation”.

Jermelle Simon (Bernard Jr.)

Jermelle Simon interpreta a Bernard Jr., el hijo de Bennie y Regina, concebido cuando sus padres eran novios en la escuela secundaria. The Upshaws es la primera comedia de Simon, pero tiene algunos otros créditos de actuación, incluida una aparición en “Animal Kingdom”. Está formado en teatro y ha realizado algunos comerciales y modelaje.

Diamond Lyons (Kelvin)

El hijo adolescente de Bennie, Kelvin, a quien tuvo con otra mujer, es interpretado por Diamond Lyons, un recién llegado al negocio de la actuación. El único otro crédito de Lyons es una aparición especial en un episodio de 2020 de la serie “5th Ward”, de Urban Movie Channel.

Khali Daniya-Renee Spraggins (Aaliyah)

Aaliyah, la hija mayor de Bennie y Regina, es encarnada por la actriz Khali Daniya-Renee Spraggins. Aunque es casi nueva en la pantalla, los fanáticos de “Empire” podrían reconocerla de los flashbacks del programa como una joven Cookie. No se sabe si tendrá la oportunidad de volver a interpretar el papel en el próximo spin-off de Cookie Lyon. En 2016, con entonces tenía 11 años, protagonizó la miniserie de YouTube “Khali’s Homeschool Hijinx”.

Viaje Christine (Maya Upshaw)

Journey Christine, quien interpreta a Maya, es la hija menor de Bennie y Regina. Aunque es nueva en la pantalla chica, su carrera como modelo y actriz comercial comenzó cuando apenas tenía un año. Su currículum incluye modelaje para Disney, algunos trabajos de pasarela y comerciales para numerosas empresas, incluidas Kohl’s, Honda, Home Depot y Walmart. Tuvo también un pequeño papel en la película de Netflix “Let It Snow de 2019”.

Gabrielle Dennis (Tasha Lewis)

Gabrielle Dennis, quien tiene el papel de Tasha Lewis en “The Upshaws”, es la madre de Kelvin, a quien ella y Bennie tuvieron cuando este y Regina estaban en un descanso. Actualmente es parte del hilarante elenco de “A Black Lady Sketch Show”, de HBO Max, pero también es conocida por sus papeles como Denise Ray en “Blue Mountain State” y Janay, en “The Game”. Otros papeles televisivos notables incluyen a Pippy Rosewood en “Rosewood y en 2018, interpretó a Whitney Houston en la miniserie “BET The Bobby Brown Story” y al año siguiente interpretó a Tina Turner en un episodio de “American Soul”.

Sin duda, “Los Upshaws”, con sus experimentados actores y los nuevos talentos que se integran a las comedias de televisión, crearán una dinámica interesante, que es divertida de ver y agrega una capa de realismo a las relaciones entre padres e hijos.