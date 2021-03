“El empleado nocturno” es una película de misterio y asesinato que sigue la historia de Bart, un joven con Asperger que involuntariamente se convierte en parte de la investigación de un asesinato al que tiene que responder por su extraña afición, una que ha sido alimentada por el trabajo que consiguió en esta locación.

La película se suma a esa paranoia de la desconfianza en los hoteles al presentar un protagonista al que le gusta espiar gente. Bart es empleado de noche en un hotel y tiene fácil acceso a todas las habitaciones, una de las cuales tiene micrófonos y cámaras. Sus intenciones no son tan maliciosas como el acto en sí, pero sigue siendo muy poco ético.

La película aumenta este sentimiento inquietante al presentar el lugar de trabajo y la ciudad natal de Bart, el empleado, en un escenario bastante general. Por ello, es muy extraño que en un lugar como ese hotel suceda algo tan macabro como un asesinato a sangre fría. Lo peor de todo, parece que él es el único que sabe quién lo hizo.

Bart sabe lo que pasó y quién es el verdadero asesino, pero no puede probarlo porque, para hacerlo, tendría que explicar exactamente cómo sabe tanto sobre el asesinato. Esto lo pondría en una posición legal muy comprometedora culminando en que él debe tomar una decisión. ¿Qué pasó al final de la película y qué significa? Aquí te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ Y QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL EPLEADO NOCTURNO”?

Bart instala cámaras y micrófonos en una habitación del hotel que trabaja para aprender a comunicarse (Foto: Netflix)

Bart trabaja como empleado nocturno en un hotel. Tiene Asperger y tiene problemas para comunicarse con la gente. Para aprender la habilidad y mejorar en ella, estudia a las personas. Ha colocado cámaras en una de las habitaciones del hotel. A través de esto, observa a los invitados e imita su comportamiento para formar el suyo.

Sin embargo, su experimento da un giro drástico cuando presencia el asesinato de una mujer y luego se convierte en el principal sospechoso de la investigación. Bart tiene el corazón roto cuando ve a Andrea con Nick. Se aísla en su habitación y deja el trabajo. Esto preocupa a su madre y ella intenta animarlo a volver a su vida. Andrea también lo visita para averiguar por qué desapareció de repente.

Bart todavía tiene las cámaras en la habitación de Andrea, y esa noche, encuentra a Nick atacándola de la misma manera que lo había hecho con su esposa. Esto lo agita y se apresura al hotel para salvarla. Nick se escapa y Andrea le pregunta a Bart cómo sabía lo que estaba pasando en la habitación. La lleva a su casa y le cuenta todo, sobre el asesinato, las cámaras y las grabaciones.

Bart comienza a espiar a los inquilinos en una habitación (Foto: Netflix)

Ella está perturbada por todo esto y le pregunta si se lo ha mostrado a alguien, a lo que él responde que no. Por la mañana, Bart se despierta solo en su habitación para encontrar que Andrea se ha ido, junto con la cinta que prueba que Nick asesinó a su esposa. Resulta que ella ya sabía sobre el asesinato y había estado jugando con él todo el tiempo. Vuelve a mirar las cintas de Andrea y más tarde, se escucha un disparo desde el sótano.

Los policías llegan a su casa, probablemente para arrestarlo, mientras su madre está frenética, pensando que su hijo se ha hecho daño. Sin embargo, cuando atraviesan la puerta de la habitación de Bart, la encuentran vacía, con una carta para el detective, junto con las copias originales de las grabaciones. En la escena final de la película, encontramos a Bart en un centro comercial.

En primer lugar, se confirma que Bart está vivo. El disparo que su madre había escuchado desde su habitación fue disparado contra la pantalla de los monitores. No se disparó a sí mismo. En ese momento, estaba viendo las grabaciones de Andrea y acababa de descubrir que ella lo había traicionado. Esto debe haberlo hecho enojar y disparó la pantalla que tenía su cara en ella.

Bart es el principal sospechoso de asesinato en el hotel que trabajaba (Foto: Netflix)

También se dio cuenta de lo que significaba para él la pérdida de las cintas. Debido a que Andrea se había llevado la prueba de la culpabilidad de Nick con ella misma, y porque no había nada más que probara que Nick había estado en la habitación del hotel esa noche, y mucho menos haber matado a su esposa, significaba que no había razón para que la policía lo considerara sospechoso.

Ya se habían concentrado en Bart. Tuvieron un testigo que lo colocó en la habitación del hotel justo después de que se escuchó el disparo. La policía tenía una de las fichas que pertenecía a Bart como prueba en su contra. Además, no tenía una explicación adecuada de por qué regresó al hotel. Incluso si dijera que estaba allí, tendría que explicar por qué había puesto cámaras allí en primer lugar.

Todo esto lo haría parecer extremadamente culpable frente al jurado y sería condenado por un crimen que nunca cometió. El hecho de que Andrea debió saber todo esto y, aun así, eligió ayudar a su amante, quien es abusivo además de asesino, hizo que Bart se diera cuenta de que era mejor dejar salir el secreto de las cámaras y enfrentar las consecuencias, en lugar de mantenerlos e ir a prisión por asesinatos.

¿Bart se suicidó al final? (Foto: Netflix)

El único problema era que Andrea había robado las grabaciones y no tenía nada que probara sus afirmaciones. O al menos eso era lo que pensaba. Al principio de la película, cuando el detective revisó su sistema, descubrió que todos los discos duros se habían limpiado. Le preguntó a Bart si había hecho alguna copia y no lo creyó cuando Bart dijo que no. Por supuesto, no eliminaría todo sin crear una copia de seguridad.

Los videos que robó Andrea fueron las copias, mientras que los originales se habían escondido. Al final, se los pasa al detective. La escena final de la película muestra que Bart ha aprendido la lección. Espiaba a las personas en el hotel porque quería estudiarlas para poder comunicarse mejor con los demás, pero esto no era ni ético ni legal y se metió en muchos problemas por ello.

Si quiere mejorar sus habilidades de comunicación, tendrá que salir y hablar con la gente. Esta es la única forma en que puede mejorar, sin lastimar a los demás ni a sí mismo. Por ello se le ve intentando hablar con las personas en el centro comercial, pero no lo logra. Eventualmente alguien se parará y podrá compartir algo con él, y ese será un verdadero regalo para mejorar sus herramientas de comunicación.